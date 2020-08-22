У Кам’янському на Дніпропетровщині в районі річкового порту обвалилася частина мосту, що з’єднує правий і лівий береги міста. Інцидент трапився вранці 22 серпня. Перед цим у Кам’янському рясніли дощі.

Обвалення мосту у Кам’янському: що відомо

Тут сповзла вниз насипом частина мостового переходу, що включає в себе доріжку для пішоходів, дорожнє полотно з огорожею та стовпом. Про це повідомляє "Обозреватель".

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Попередньо, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місце одразу ж прибули комунальники, що почали розбирати завали.

Також правопорядок забезпечували вони поліцейські. З їхніх слів, поки про складання документів за фактом халатності не мовиться.

У Кам'янському біля річпорту обвалився міст (Фото: "Обозреватель", "Дніпро оперативний")

Чи збиралася міська влада ремонтувати міст

Ще рік тому місцеві чиновники переконували, що міст перебуває у нормальному стані та споруді нічого не загрожує. За їхніми словами, металеві та бетонні конструкції начебто не мали серйозних дефектів і не впливали на руйнування асфальтобетонного покриття на мосту.

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Вже в червні 2010-го фахівці провели ще одне обстеження переправи. Але, попри очевидну аварійність, капітальний ремонт запланували на 2021 рік.

Місце обвалення мосту у Кам'янському / Карта