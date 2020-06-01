У Києві сьогодні вчергове "замінували" міст Метро. Зловмисника затримали, з ним працює поліція та бригада медиків. Яке покарання очікує на "мінера" та що зараз з чоловіком, який погрожував підірвати міст у вересні 2019 року.

Це – вже другий інцидент з мінуванням мосту Метро за останній час. Так, у вересні 2019 року 42-річний чоловік погрожував підірвати міст та стріляв із автомата. Детальніше про інциденти та яке покарання очікувало на попереднього "мінера" розповідає сайт 24 каналу.

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Що сталося у вересні 2019-го?

18 вересня Олексій Белько приїхав на середину мосту Метро, вийшов з авто та почав погрожувати усе підірвати. Згодом – відкрив вогонь із автомату у повітря та збив дрон правоохоронців. Ніхто не постраждав.

На місце інциденту стягнули підрозділи спецслужб та броньовану техніку. Міст Метро було перекрито в обох напрямках, на під'їздах утворилися кілометрові затори, станції метро не працювали та вхід та вихід.

"Мінера" затримали спецпризпідрозділи КОРД та Альфа, вибухівку при ньому не знайшли.



Затримання Олексія Белька / скріншот

Яке покарання відбуває "мінер"?

Олексію Бельку спочатку оголосили підозру у готуванні теракту, йому загрожувало довічне ув'язнення. Однак згодом його дії були кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.

20 вересня 2019 року Дніпровський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 288 тис. гривень. Очільник МВС Арсен Аваков був серед тих, хто мав намір взяти Белька на поруки, але заставу так і не було внесено.



Олексій Белько / Фото ua.today

13 листопада суд продовжив для підозрюваного запобіжний захід (тримання під вартою) ще на два місяці.

20 січня суд задовольнив клопотання столичної прокуратури про зміну запобіжного заходу на госпіталізацію Белька до психіатричного закладу. Чоловіка визнали неосудним – згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, він не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними на момент вчинення злочину. За висновками лікарів, Белько потребував примусової госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом. Він повинен утримуватись там протягом всього періоду лікування (до одужання).

При цьому Нацполіція подала цивільний позов проти Белька щодо відшкодування вартості збитого дрона. Його адвокат Масі Найєм розповідав про це так: "Просять стягнути з Олексія майнову шкоду в розмірі 69 871 грн. за збитий коптер Dji inspire 1 pro. І це при тому, що 10 липня 2017 року коптер купили за 59 000 грн. Позов не задовільнять. Але ставлення до ветерана АТО – зрозуміле".

Що відомо про Олексія Белька?

Він народився у Криму, був учасником АТО. За три місяці до інциденту його звільнили з військової служби.

У червні 2019 року Белько отримав звання старшого сержанта. Раніше обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку військової частини А 3628, що розташована у Броварах Київської області. 26 червня суд визнав Белька винним у тому, що той самовільно покинув військову частину. Він відбув арешт з утриманням на гауптвахті на 7 діб.

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Незадовго до інциденту на мосту, Белько добровільно здав правоохоронцям два кілограми вибухівки та багато боєприпасів, які нібито знайшов "у сейфі у селі на Чернігівщині".

Що сталося 1 червня 2020 року?

1 червня 32-річний чоловік з Вишневого (Києво-Святошинський район) погрожував підірвати міст Метро. При цьому в руках у нього був предмет, схожий на вибухівку. Його затримали. З "мінером" наразі працює група медиків, зокрема бригада психіатричної допомоги.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про неправдиве повідомлення про мінування. Чоловікові може загрожувати до 6 років за ґратами. Відомо, що раніше його уже двічі притягували до адміністративної відповідальності через дрібні правопорушення.

Як розповів журналістам керівник поліції Києва Андрій Крищенко, "мінер" перебував у "дуже збудженому стані" та висловлювався "хаотично", жодних конкретних вимог озвучено не було. Так само при ньому не знайшли вибухових речовин – у сумці була земля та муляж.

Відео, зняте під час затримання: