У містах України 10-й день поспіль тривають масові мітинги на підтримку Федорова

У містах України уже 10 днів поспіль тривають масові мітинги на підтримку Федорова. Дехто із учасників не пропустив жодного дня протестів.

Як проходять мирні акції у різних містах 25 липня, розповідає 24 Канал.

Як проходять протести на підтримку Федорова?

Київ

У Києві традиційно мітинг триває біля театру Франка. Мітингувальники хочуть від влади виконання основної вимоги, через яку розпочалися невдоволення, – повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Протести у Києві / Фото з мережі

Протест у Києві: дивіться відео

Львів

У Львові теж проходить мирна акція протесту. На пікет прийшло близько 250 людей.

Мітинг у Львові / Фото Суспільного

Івано-Франківськ

Протести на підтримку ексміністра оборони тривають десятий день і в Івано-Франківську.

Люди скандують:

"Дрони замість крові",

"Досить наживатися на війні",

"Армія потребує реформ і Федорова".

Протест в Івано-Франківську / Фото Суспільного

Ужгород

В Ужгороді ввечері 25 липня теж проходить чергова мирна акція.

Ужгородці на протесті / Фото Суспільного

Хмельницький

Акція на підтримку Михайла Федорова триває й у Хмельницькому.

Учасники вигукують:

"Поверніть Федорова. Корупції – ні, Федорову – так",

"Народ – це влада",

"Інновації, а не кров".

Протест у Хмельницькому / Фото Суспільного

Черкаси

У Черкасах містяни аналогічно з картонками вийшли на акцію на підтримку Михайла Федорова.

Станом на 19:15 там було 40 осіб.

Мітинг у Черкасах / Фото Суспільного

Дніпро

У Дніпрі на початку акції зібралося понад 50 містяни, але люди продовжували приходити. Учасники вигукували: "Ганьба Зеленському" та "Військові не раби".

Дніпряни вийшли на протест / Фото Суспільного

Харків

Харків'яни теж долучилися до мітингів. Вони через безпекову ситуацію проходять у метро.

Миколаїв

Мешканці Миколаєва теж продовжують виходити на акції. Сьогодні було щонайменше 55 людей.

Мітинг за Федорова у Миколаєві / Фото Суспільного

Нагадаємо, що сам Михайло Федоров у коментарі журналістам заявив, що відмовився від усіх варіантів посад, які йому запропонував президент. Він підкреслив, що лише на посаді міністра оборони може реалізувати свій план щодо примусу Росії до миру.

Тим часом видання Reuters писало, що міністр оборони Італії запропонував Федорову посаду радника.