Як проходять мирні акції у різних містах 25 липня, розповідає 24 Канал.
У Києві традиційно мітинг триває біля театру Франка. Мітингувальники хочуть від влади виконання основної вимоги, через яку розпочалися невдоволення, – повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.
Протест у Києві: дивіться відео
У Львові теж проходить мирна акція протесту. На пікет прийшло близько 250 людей.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Мітинг у Львові / Фото Суспільного
Акція на підтримку Михайла Федорова триває й у Хмельницькому.
Учасники вигукують:
Поверніть Федорова. Корупції – ні, Федорову – так!
Протест у Хмельницькому / Фото Суспільного
У Черкасах містяни аналогічно з картонками вийшли на акцію на підтримку Михайла Федорова.
Станом на 19:15 там було 40 черкащан.
Мітинг у Черкасах / Фото Суспільного