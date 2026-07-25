Як проходять мирні акції у різних містах 25 липня, розповідає 24 Канал.

У Києві традиційно мітинг триває біля театру Франка. Мітингувальники хочуть від влади виконання основної вимоги, через яку розпочалися невдоволення, – повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Протест у Києві: дивіться відео

У Львові теж проходить мирна акція протесту. На пікет прийшло близько 250 людей.

Мітинг у Львові / Фото Суспільного

Акція на підтримку Михайла Федорова триває й у Хмельницькому.

Учасники вигукують:

Поверніть Федорова. Корупції – ні, Федорову – так!

Протест у Хмельницькому / Фото Суспільного

У Черкасах містяни аналогічно з картонками вийшли на акцію на підтримку Михайла Федорова.

Станом на 19:15 там було 40 черкащан.

Мітинг у Черкасах / Фото Суспільного