Бо втомилися: у містечку в Польщі всі поліцейські пішли на лікарняний

У польському місті Камінь-Поморський усі поліцейські водночас пішли на лікарняний. Місцеві правоохоронці стверджують, що це не страйк. Причиною масових лікарняних стала перевтома.

Правоохоронці розповіли, що наразі у місті недостатньо укомплектовані дільниці. Кадрів бракує, тому поліцейські не змогли влітку піти у відпустку.

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Через це стражі закону відчули перевтому. Це перешкоджало правоохоронцям виконувати свої обов'язки.

У місцевій поліції вже розповіли: якщо ситуацію з кадрами не стабілізують, такі інциденти можуть стати регулярними.

Окрім того, схожу ситуацію зафіксували у місті Щецині. Зокрема, там на поліцейській дільниці в Щецин-Дабі 100% поліцейських потрапили на лікарняний, а на ділянці Щецин-Небучево – 70%.

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