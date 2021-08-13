Бо втомилися: у містечку в Польщі всі поліцейські пішли на лікарняний
Джерело:Onet.pl
У польському місті Камінь-Поморський усі поліцейські водночас пішли на лікарняний. Місцеві правоохоронці стверджують, що це не страйк. Причиною масових лікарняних стала перевтома.
Правоохоронці розповіли, що наразі у місті недостатньо укомплектовані дільниці. Кадрів бракує, тому поліцейські не змогли влітку піти у відпустку.
Актуально Поліція Львівщини завершила планові навчання: круті фото спецоперацій
Через це стражі закону відчули перевтому. Це перешкоджало правоохоронцям виконувати свої обов'язки.
У місцевій поліції вже розповіли: якщо ситуацію з кадрами не стабілізують, такі інциденти можуть стати регулярними.
Окрім того, схожу ситуацію зафіксували у місті Щецині. Зокрема, там на поліцейській дільниці в Щецин-Дабі 100% поліцейських потрапили на лікарняний, а на ділянці Щецин-Небучево – 70%.
Протест у Польщі
- У серпні 2021 року у польському місті Любін спалахнули протести під місцевою будівлею управління поліції. Причиною стала смерть 32-річного чоловіка, який невдовзі після того, як його затримали правоохоронці.
- Біля поліцейського відділку люди запалили свічки. Мітингувальники вимагали справедливого розслідування справи. Особливо радикально налаштовані протестувальники палили сміттєві баки та скандували "вбивці".