Місто оживає: у Миколаєві відкрили деякі кафе і кав'ярні

Під звуки обстрілів та щоденній загрозі в Миколаєві починає працювати малий та середній бізнес. Частково відкриті кав'ярні, фастфуди та заклади громадського харчування.

Видання Суспільне взяло інтерв'ю в працівників одного із закладів Миколаєва, який прийняв рішення відкритись для відновлення економіки в державі.

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Шеф-кухар миколаївського ресторану японської кухні розповів, що їхній заклад відкрився лише 14 лютого, а вже через 9 днів був змушений закритись через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Зараз керівництво закладу вирішило відкрити ресторан, щоб підіймати економіку України.

Заклад працює, щоб підтримати економіку / Фото Валентини Гурової "Суспільне"

Губернатор сказав відкриватись, треба підіймати економіку, ми намагаємось, як можемо. Годуємо Збройні Сили України, наша величезна мережа намагається допомогти максимально в цьому плані,

​– розповів Євгеній.

Інший су-шеф японського ресторану Катерина зазначила, що відкриття закладів забезпечує мешканців Миколаєва робочими місцями. Вона додала, що на початку їхньої роботи у місті не було громадського транспорту, тому добиратись до місця праці було важко. Але сьогодні цієї проблеми вже немає, щоправда, додому ввечері доводиться їхати на таксі.

Попри небезпеку працівники виходять на роботу / Фото Валентини Гурової "Суспільне"

Японський ресторан з українськими нотками: після відкриття дещо змінились назви позицій у меню. Зокрема, з'явились такі страви, як Джавелін, Чорнобаївка, Баба Надя та інші.

Шеф-кухар ресторану зазначив, що постачання продуктів зараз є найбільшою складністю роботи. Зазначає, дещо доводиться діставати самостійно, дещо доставляють.

, люди, які в цей час перебувають на вулиці, можуть зайти всередину.

"Працювати треба, трошки є страх, але наші ЗСУ завжди прикривають нас, тому ми завжди працюємо у комфорті та безпечно", – запевнив Євгеній.

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