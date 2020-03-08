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      Місце жінки – всюди: у Харкові пройшов марш за права жінок – фото і відео

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      Марш за права жінок у Харкові / фото "Обьектив"

      У Харкові пройшов п’ятий марш жіночої солідарності 8 березня. У ньому взяли участь сотні людей, вони пройшли ходою від Палацу дитячої творчості у напрямку Саду імені Шевченка. Охороняли марш пів тисячі правоохоронців, серед них були й нацгвардійці.

      Так учасниці й учасники ходи скандували гасла "Права жінок – права людини", "Вільна жінка – вільна країна", "Моє тіло – моє діло", "Нумо, Харків! Права замість парків!", "Жінка завжди на часі", "І хлопців, і дівчат гнітить патріархат". Фото та відео із заходу публікують у місцевих телеграм-каналах.

      Тим часом у Києві: У Києві на 8 березня дві протилежні акції: за права жінок і проти абортів – фото

      Окрім того, вони тримали плакати з написами "Місце жінки всюди", "Від фемінітива язика не зламаєш", "Мені не потрібен патріархат".

      Так, учасники ходи виступали проти сексизму, гендерного насильства і расизму.

      Марш за права жінок у Харкові / Фото з телеграм-каналів "Харьков 1654", "Обьектив"

      Серед численних правоохоронців були й такі, що пересувалися на спецтранспорті. На щастя, обійшлося без сутичок, хоча зі своєю акцією у центр міста вийшли також націоналісти. Вони несли плакат "У вас – товар, у нас – купець" та мали з собою коровай. Деякі намагалися подарувати учасницям акції за права жінок тюльпани.

      Учасницям акції за права жінок намагалися подарувати тюльпани: відео

      Ті жесту не оцінили, а взялися скандувати: "Квітам – клумби, жінкам – права!".

      Націоналісти намагалися провести свою акцію: відео

      На одному з оприлюднених у мережі відео видно, як старші люди споглядають за маршем за права жінок.

      Марш за права жінок у Харкові: відео

      Що відомо про свято 8 березня? Щорічно 8 березня відзначають міжнародний жіночий день як символ боротьби жінок за права та антисексизм. В Україні цей день навіть є державним вихідним. Втім, в останні роки у суспільстві точиться дискусія про необхідність скасувати свято, бо, мовляв, воно є комуністичним та сексистським.

       
      З 8 березня – привітання жінок-колег зі святом в віршах
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Харкова 8 березня Новини України
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