Місце жінки – всюди: у Харкові пройшов марш за права жінок – фото і відео

У Харкові пройшов п’ятий марш жіночої солідарності 8 березня. У ньому взяли участь сотні людей, вони пройшли ходою від Палацу дитячої творчості у напрямку Саду імені Шевченка. Охороняли марш пів тисячі правоохоронців, серед них були й нацгвардійці.

Так учасниці й учасники ходи скандували гасла "Права жінок – права людини", "Вільна жінка – вільна країна", "Моє тіло – моє діло", "Нумо, Харків! Права замість парків!", "Жінка завжди на часі", "І хлопців, і дівчат гнітить патріархат". Фото та відео із заходу публікують у місцевих телеграм-каналах.

Тим часом у Києві: У Києві на 8 березня дві протилежні акції: за права жінок і проти абортів – фото

Окрім того, вони тримали плакати з написами "Місце жінки всюди", "Від фемінітива язика не зламаєш", "Мені не потрібен патріархат".

Так, учасники ходи виступали проти сексизму, гендерного насильства і расизму.

Марш за права жінок у Харкові / Фото з телеграм-каналів "Харьков 1654", "Обьектив"

Серед численних правоохоронців були й такі, що пересувалися на спецтранспорті. На щастя, обійшлося без сутичок, хоча зі своєю акцією у центр міста вийшли також націоналісти. Вони несли плакат "У вас – товар, у нас – купець" та мали з собою коровай. Деякі намагалися подарувати учасницям акції за права жінок тюльпани.

Учасницям акції за права жінок намагалися подарувати тюльпани: відео

Ті жесту не оцінили, а взялися скандувати: "Квітам – клумби, жінкам – права!".

Націоналісти намагалися провести свою акцію: відео

На одному з оприлюднених у мережі відео видно, як старші люди споглядають за маршем за права жінок.

Марш за права жінок у Харкові: відео

Що відомо про свято 8 березня? Щорічно 8 березня відзначають міжнародний жіночий день як символ боротьби жінок за права та антисексизм. В Україні цей день навіть є державним вихідним. Втім, в останні роки у суспільстві точиться дискусія про необхідність скасувати свято, бо, мовляв, воно є комуністичним та сексистським.