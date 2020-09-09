25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори. Українці поділилися очікування, чи зміниться ситуація на регіональному рівні після голосування. Також українці розповіли, чи братимуть участь у волевиявленні.

Про настрої та очікування українців повідомила соціологічна група "Рейтинг". Вони з 29 серпня по 3 вересня проводили відповідне опитування методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (випадкова вибірка мобільних телефонних номерів).

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Чи зміниться ситуація на регіональному рівні (в містах та селах) після виборів: що думають українці

56% - не зміниться.

27% - покращиться.

8% – погіршиться.

9% - важко відповісти.

Цікаво, що процентне співвідношення щодо варіантів відповідей є практично однаковим у всіх вікових категоріях. Водночас найбільші оптимісти живуть на Львівщині та ті, то вважає, що нічого зміниться, – це здебільшого жителі Сумщини. А найбільш песимістичні настрої можна спостерігати на Черкащині.



Настрої українців перед місцевими виборами 25 жовтня / Дані соцопитування групи "Рейтинг"

Чи братимуть українці участь у місцевих виборах 2020

59% - обов’язково братимуть участь.

19% - шанси на їхню участь становлять "50 на 50".

7% - можливо прийдуть на дільниці,

14% – малоймовірно, що прийдуть на вибори.

1% – важко відповісти.

Найбільше тих, хто піде голосувати, – серед старшого населення. Щодо регіонів, то найбільша явка буде на Львівщині, натомість не братимуть участь у голосування здебільшого жителі Луганщини. Щоправда, загалом усі регіони відповіли однаково.

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Чи візьмуть участь українці у місцевих виборах 25 жовтня / Дані соцопитування групи "Рейтинг"

Докладніше про опитування

Аудиторія – населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка – репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.

Участь у опитуванні взяли 10тисяч респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,0%.

Зауважимо! 25 жовтня пройдуть перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. Щоправда, голосування не відбудеться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.



Як змінити місце голосування / Інфографіка 24 каналу