Прихильність українців до Президента України Володимира Зеленського не так сильно змінилася. Вона хоч впала, але все ж залишається на доволі високому рівні серед усіх органів центральної влади.

Прихильність до парламенту та до Кабінету Міністрів впала досить сильно, проте для цього є декілька причин. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

Детальніше Як українці оцінюють дії Зеленського й влади загалом: дослідження

Рейтинг президента

Представник соціологічної групи повідомив, що очікування, які були покладені на президента, – не справдилися. В першу чергу це стосується розв'язання питання війни на Донбасі та певних економічних проблем, які є в Україні.

"Проте серед усіх органів центральної влади, довіра та підтримка його діяльності залишається найвищою. Поки що Зеленський залишається політиком №1, незважаючи на критику, яка йде в його бік", – заявив Любомир Мисів.

Рейтинг Верховної Ради

Соціолог зазначив, що у Верховній Раді є повторення із ситуацією, яка була до парламентських виборів.

Парламент завжди залишався в образі суспільства, як орган на якому найбільше зосереджено негативу. Всі завжди були незадоволені народними депутатами та діями парламенту,

– повідомив Любомир Мисів.

На його думку, основна причина така, що за останні 10 років ні українці, ні самі центральні органи й певні перші особи в державі – не були зацікавлені у змінах парламентської діяльності. Усе для того, аби залишатися на вищих показниках рейтингу. Й самі депутати додають дуже часто "масла у вогонь" для того, щоб ця оцінка була доволі низькою. Такі дії погані для держави, адже дискредитують законодавчу гілку влади.

Читайте також У липні майже половина українців не знали, за кого голосувати: опитування

"Зараз в українців спостерігається розшарування, оскільки постійні медійні, корупційні й інші скандали, які пов’язані з народними депутатами, досить сильно формують суспільну думку. Поза тим, що в парламенті робиться й багато позитивного", – підсумував Любомир Мисів.