Як українці оцінюють дії Зеленського й влади загалом: дослідження
Українці здебільшого негативно ставляться до дій Верховної Ради й Кабінету Міністрів України. Водночас в оцінюванні дій президента Володимира Зеленського негативне ставлення лише трохи перевищує позитивне.
Опитування щодо оцінки дій центральної української влади провела соціологічна група "Рейтинг".
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Ставлення українців до дій Зеленського:
- схвалюють дії президента – 42%;
- не схвалюють – 47%;
- важко відповісти – 10%.
Ставлення до дій уряду Дениса Шмигаля:
- схвалюють – 17%;
- не схвалюють – 59%;
- важко відповісти – 24%.
Ставлення до дій Верховної Ради:
- схвалюють – 16%;
- не схвалюють – 73%;
- важко відповісти – 11%.
Як українці оцінюють дії влади / Інфографіка групи "Рейтинг"
Що цікаво, в оцінці дій влади все відчутно відрізняється в залежності від віку й доходу опитуваних. Так, наприклад, молоді люди більш позитивно оцінють дії влади, ніж люди старшого віку.
Так само забезпечені громадяни більш позитивно ставляться до рішень Зеленського, уряду й парламенту, ніж бідні чи дуже бідні.