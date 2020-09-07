Українці здебільшого негативно ставляться до дій Верховної Ради й Кабінету Міністрів України. Водночас в оцінюванні дій президента Володимира Зеленського негативне ставлення лише трохи перевищує позитивне.

Опитування щодо оцінки дій центральної української влади провела соціологічна група "Рейтинг".

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Ставлення українців до дій Зеленського:

схвалюють дії президента – 42%;

не схвалюють – 47%;

важко відповісти – 10%.

Ставлення до дій уряду Дениса Шмигаля:

схвалюють – 17%;

не схвалюють – 59%;

важко відповісти – 24%.

Ставлення до дій Верховної Ради:

схвалюють – 16%;

не схвалюють – 73%;

важко відповісти – 11%.



Як українці оцінюють дії влади / Інфографіка групи "Рейтинг"

Що цікаво, в оцінці дій влади все відчутно відрізняється в залежності від віку й доходу опитуваних. Так, наприклад, молоді люди більш позитивно оцінють дії влади, ніж люди старшого віку.

Так само забезпечені громадяни більш позитивно ставляться до рішень Зеленського, уряду й парламенту, ніж бідні чи дуже бідні.

Опитування "Рейтингу" проведено впродовж 30 – 31 липня. Шляхом телефонних інтерв'ю за принципом випадкової вибірки всього опитали 2 тисячі 472 людей у віці від 16 років. Похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 2%.