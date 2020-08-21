Якби дострокові вибори до Верховної ради відбулися у середині серпня 2020 року, до парламенту потрапили б чотири політичні сили. Усі вони зараз є представлені в парламенті. Натомість "Голос" до цього переліку не потрапляє. З новим рейтингом партій пропонуємо ознайомитися далі.

Рейтинг партій складений за свіжими результатами опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

До цього До Верховної Ради можуть пройти 5 партій: кого українці підтримали б на дострокових виборах

Які партії пройшли б до Верховної Ради на перевиборах всередині серпня:

" Слуга народу" – 29,5%.

– 29,5%. "Опозиційна платформа – За життя" – 21,7%;

– За життя" – 21,7%; "Європейська Солідарність" – 15,5%;

– 15,5%; "Батьківщина" – 11,5%.



За кого б проголосували українці на дочасних виборах до парламенту всередині серпня 2020 року / Скриншот

Трохи нижче прохідного бар’єра набирає "Сила і Честь" – 4,6%.

Інші партії, як от "Радикальна партія Ляшка", "Партія Шарія", "Свобода" та "Голос" розмістилися значно нижче виборчого бар’єра і не претендували би на потрапляння до Верховної Ради.

Електоральні вподобання українців

У голосуванні за партії є чіткі регіональні та вікові відмінності.

Так, "Слуга Народ" значно більше голосів здобуває серед молодших респондентів – 6 із 10 її виборців молодші 40 років.

ОПЗЖ, на противагу цьому, має більш "пенсійний характер": 7 із 10 виборців політсили старші 50 років, а майже половина – старші 60 років. Окрім того, половина зі всіх виборців ОПЗЖ проживає на Сході держави.

А ось майже всі виборці "Європейської Солідарності" проживають на Заході та у Центрі країни, на Сході та Півдні живе менше як 14% від усіх тих, хто збирається голосувати за політсилу.

Зверніть увагу! Опитування проводили з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Опитані 2 018 респондентів методом інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.