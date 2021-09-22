Мита не працюють, експорт металобрухту виріс у 20 разів, – економіст

Олександр Охрименко у фейсбуці прокоментував ситуацію з експортом металобрухту з України.

"У чому стратегія України? Хочу звернути увагу, що за вісім місяців 2021 року експорт брухту чорних металів збільшився в річному вимірі у 20 разів, до 335 тисяч тонн, левова частка якого вже пішла в Туреччину. Їх навіть вже не зупиняє наш поточний розмір мита на експорт брухту в 58 доларів за тонну, так ці втрати вони компенсують різними формами державної підтримки. Так навіщо вони будуть витрачати свої бюджетні гроші й наповнювати наш бюджет. Нехай краще купують дешевше наш лом. І на тлі всього цього, одним з пунктів можливої ​​угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, є обнулення мита на металобрухт", – пише він.

Наостанок економіст розкритикував підхід держави в стратегічно важливій галузі.

"Чому Туреччина експортує готову продукцію, а ми сировину. Так ми ж самі вибираємо такий шлях співпраці між країнами. Самі вирішуємо стати сировинним придатком Туреччини, яка коштом нашої ж сировини розвиває свій промисловий експорт і економіку зокрема", – завершив експерт.