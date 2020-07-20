Під стінами Міністерства внутрішніх справ зібралася група людей, аби підтримати підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета. Активісти вимагають відставки Арсена Авакова.

Люди принесли зі собою різні плакати зі закликами звільнити міністра внутрішніх справ. Про це повідомив кореспондент 24 каналу.

До слова Це справа політичної честі і Зеленського, і Авакова, – Гнап про вбивство Павла Шеремета

За словами активістів, вони прийшли назвати "7 гріхів Авакова", зокрема – розслідування вбивства Павла Шеремета, справа Сергія Стерненка, зґвалтування у поліцейському відділку в Кагарлику, вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика Кирила Тлявова.



Активісти принесли зі собою плакати зі закликами звільнити Авакова / Фото 24 каналу / Владислав Соловйов

Поряд із стінами міністерства перебувають і близько десятка поліціянтів. Однак ніхто з будівлі до активістів не вийшов.



Протест під МВС / Фото 24 каналу

Дивіться відео з протесту під МВС:

Вбивство Павла Шеремета: що відомо

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року. Йому під автомобіль підклали вибухівку.

У грудні 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3-х підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину.

Значна частина суспільства та журналістів виступила на захист підозрюваних та звинувачує силовиків у сфальсифікованих результатах слідства.

Павло Шеремет: як жив, де працював і чому був убитий – читайте за посиланням на 24 каналі.