У Києві та Львові 5 червня небайдужі мітингували проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, вимагаючи його відставки. І хоча протести минули без серйозних конфліктів, поліція таки затримала під будівлею Кабміну 8 молодиків.

Чоловіки намагалися перешкодити проведенню акції та мали з собою газові балончики й складанні ножі. Про це повідомили на сайті Нацполіції.

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У повідомленні зазначили, що поліція посилила заходи безпеки через акції протесту.

Працівники поліції провели поверхневий огляд та вилучили кілька газових балончиків та складанні ножі. А восьмеро агресивно налаштованих молодиків, які намагалися своїми діями перешкоджати проведенню заходів, затримали,

– заявили у поліції.

Наразі із затриманими спілкуються поліцейські та встановлюють усі обставини та мотиви такої поведінки.

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Мітинги проти Авакова: головне

У Києві протестувальники провели чотири акції під стінами Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

Акція "Авакова у відставку" розпочалася на 9:00. Організатори пояснювали причину своєї вимоги – відсутність прогресу у розслідуванні гучних справ та зловживання.

розпочалася на 9:00. Організатори пояснювали причину своєї вимоги – відсутність прогресу у розслідуванні гучних справ та зловживання. Акція "Непокаране зло вбиває. Аваков має піти!" теж стартувала о 9:00. Мітинг організувала партія "Голос" за відставку Авакова.

теж стартувала о 9:00. Мітинг організувала партія "Голос" за відставку Авакова. Мітинг "Правого сектора" розпочався під Радою о 10:00. Там також закликали активістів виходити на протести під стіни обласних державних адміністрацій у своїх регіонах.

розпочався під Радою о 10:00. Там також закликали активістів виходити на протести під стіни обласних державних адміністрацій у своїх регіонах. Протест "Проти поліцейського свавілля в Україні" відбувся під стінами Кабінету Міністрів на 14:00. Акцію організували KyivPride та "Центр громадських свобод".

Мітинг "Авакова у відставку!" проходив у Львові з 09:00. Активісти зібралися біля будівлі Головного управління Національної поліції Львівщини.