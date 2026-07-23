"Поверніть Федорова": у низці міст України мітинги тривають восьмий день поспіль

У четвер, 23 липня, у Києві та низці інших міст України пройшли мітинги на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова. Протест триває вже восьмий день поспіль.

Про це повідомляє Суспільне.

Що відбувається на мітингах?

У Києві українці вже традиційно зібралися біля театру імені Івана Франка з плакатами та українськими прапорами. За словами журналістів, ввечері на акції було кілька сотень людей.

Основною вимогою мітингувальників залишається повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

У Києві люди знову зібралися на протест / Фото: соцмережі

Окрім Києва, українці зібралися на акції протесту в інших великих містах, зокрема в Дніпрі, Харкові, Львові, Івано-Франківську та Одесі.

У Львові також пройшов мітинг / Фото: Суспільне

Мітингувальники тримали плакати з написами: "Поверніть Федорова", "Почуйте народ", "Що там по Федорову?", "Ні свавіллю, так реформам".

Восьмий день мітингів у Дніпрі / Фото: Суспільне

Нагадаємо, 15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони.

За повідомленнями ЗМІ, головною причиною такого рішення Зеленський назвав неможливість надалі миритися з конфліктом між керівництвом Міноборони та Генерального штабу.

Вже зранку 16 липня українці розпочали масові протести із вимогою повернути міністра на посаду, а натомість відправити у відставку Олександра Сирського. Згодом Сирського дійсно звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ, однак тимчасовим виконувачем обов'язки міністра оборони призначили Євгена Хмару.

23 липня Володимир Зеленський заявив, що запропонував Михайлу Федорову декілька посад. Одним із варіантів стала посада віцепрем'єр-міністра з військових інновацій.

Водночас сам Михайло Федоров у коментарі журналістам заявив, що відмовився від усіх варіантів посад, які йому запропонував президент. Він підкреслив, що лише на посаді міністра оборони може реалізувати свій план щодо примусу Росії до миру.