СБУ затримала чиновника Одеської митниці: той створив систему "відкатів" за ввезення готівки

Служба безпеки України виявила та ліквідувала злочинну схему одержання грошей за ввезення до нашої країни незадекларованої готівки. Фігуранта справи – чиновника Одеської митниці – затримано.

Зловмиснику уже обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. За даними СБУ, до організації "схеми" причетний старший державний інспектор митного посту "Білгород-Дністровський".

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Як отримував "відкати" чиновник

Митник вимагав "відкати" до 3% від загальної суми валюти, яку без декларування завозили на митну територію України.

Зафіксовано, що за його сприяння через кордон намагалися перевезти декілька мільйонів у гривневому еквіваленті,

– йдеться в повідомленні.

За хабар чиновник обіцяв ділкам безперешкодний валютний "трафік", не вдаючись у походження готівкових коштів.



Чиновника Одеської митниці затримала СБУ / Фото СБУ

Зловмисника спіймали на гарячому

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час отримання неправомірної вигоди за "пропуск" партії незадекларованих грошей.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Митник вимагав хабарі за ввезення готівки / Фото СБУ

Зловмисника уже взяли під варту. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину, зокрема перевіряється причетність до цього інших працівників митниці.

З початку року це вже четверта корупційна схема, яку СБУ ліквідувала на Одеській митниці.