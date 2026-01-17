На Львівщині митники виявили в мікроавтобусі приховану техніку Apple на 35 мільйонів гривень
- На Львівщині митники виявили приховану техніку Apple вартістю 35,5 мільйона гривень у мікроавтобусі Renault Trafic, що прибув з Польщі.
- Виявлено 829 одиниць техніки, включаючи 501 смартфон, 211 навушників та 117 смарт-годинників, а також складено протокол за порушення митного контролю.
Львівські митники вилучили велику партію техніки Apple. Її намагали провезти у країну в порожнинах авто.
Загалом в Україну намагалися незаконного провезти 829 одиниць техніки компанії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську митницю.
Що відомо про незаконну партію техніки Apple, яку вилучили на митниці?
Увечері 16 січня, приблизно о 23:30, до пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" з боку Польщі заїхав мікроавтобус Renault Trafic.
Під час митного оформлення 37-річний водій із Самбірського району обрав для перетину кордону "зелений коридор". Втім у ході детальнішої перевірки митники разом із прикордонниками виявили в автомобілі приховане сховище, спеціально облаштоване в конструктивних порожнинах.
Під підлогою мікроавтобуса знаходилась велика партія техніки Apple – загалом 829 одиниць. Серед них 501 смартфон, переважно моделей iPhone 17 Pro, 16 Pro Max та 15 Pro Max. Окрім цього, у схованці перевозили 211 навушників AirPods і 117 смарт-годинників Apple Watch.
Митники вилучили велику партію техніки Apple
Попередня вартість вилученої електроніки оцінюється у близько 35,5 мільйона гривень.
За фактом порушення складено протокол статтею Митного кодексу України – переміщення товарів через митний кордон із приховуванням від митного контролю. Товар та транспортний засіб тимчасово вилучили до рішення суду.
Також інформацію про інцидент передали до Територіального управління БЕБ у Львівській області.
Раніше митники вже виявляли техніку Apple
30 вересня 2025 року на пункті пропуску "Шегині-Медика" митники виявили контрабандні iPhone вартістю 1,5 мільйона гривень у мікроавтобусі з Польщі.
В автомобілі знайшли 18 смартфонів, з яких 15 були останньої моделі iPhone 17 Pro Max та iPhone Air.