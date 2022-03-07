Митники передадуть ЗСУ контрабандну партію брендового одягу

На Львівській митниці виявили партію брендового одягу, який хотіли нелегально ввезти в країну. Тепер всі ці речі передадуть ЗСУ та переселенцям.

Цю контрабанду спіймали на пункті пропуску "Краківець" 7 березня. В партії були продукти Polo Club, B&C та інших відомих компаній.

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Зловмисником виявився іноземець

Завезти речі під виглядом "гуманітарної допомоги" хотів громадянин Польщі на вантажівці Volvo. Проте на заваді правопорушення стали митники, які про все повідомили працівникам ДБР.

Контрабандний одяг, який виявили / Фото Львівської митниці

Весь незадекларований товар вилучили. Загалом там було 10 коробок одягу. Слід зауважити, що в період воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги здійснюється за максимально спрощеною формою.

Саме тому деякі зловмисники намагаються цим скористатися. Проте Митна служба не втрачає свою пильність, тому виявлена контрабанда допомагає Збройним Силам України та людям, які потрапили в біду.

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Читайте текст допису Львівської митниці:

10 ящиків брендового одягу – для потреб ЗСУ та переселенців

Сьогодні, 7 березня, близько 10.30, в пункті пропуску "Краковець-Корчова" працівники Управління протидії митним правопорушенням спільно з мобільною групою територіального управління ДБР у м. Львові та співробітниками відділу внутрішньої безпеки Львівської митниці не допустили переміщення в Україну незадекларованого товару.

Десять ящиків брендового одягу (Polo Club, B&C та ін.), який намагалися перемістити через митний кордон як гуманітарну допомогу, виявили у вантажівці «Вольво», якою керував іноземець – громадянин Республіки Польща.

Матеріали по цій справі співробітники відділу внутрішньої безпеки Львівської митниці передали до Теруправління ДБР. Весь незадекларований товар вилучено, його передадуть на потреби Збройних Сил України та людей, які потрапили в біду.

Нагадуємо, що згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174, в період воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги здійснюється за максимально спрощеною формою, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.