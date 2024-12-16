Митрополит УПЦ МП "захистив" Одесу від російського десанту іконою: Кіпер видав раптову заяву

На початку повномасштабного вторгнення російський десант планував висадку в Одеській області. Проте окупантам нібито завадив митрополит Одеський та Ізмаїльський Московського патріархату Агафангел.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова очільника Одеської ОВА Олега Кіпера в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Що Кіпер говорив про "роль" Агафангела у війні

Олег Кіпер розповів, що у перші дні повномасштабного вторгнення Агафангел їздив вздовж узбережжя Чорного моря з іконою, після чого здійнявся шторм.

У перші дні війни Агафангел при своїх 84 роках, зараз йому вже 86, він взяв ікону, яку ми з вами сьогодні бачили, і він майже цілий день чи цілу добу, я не буду зараз на цьому (акцентувати – 24 Канал), щоб не помилитися, він взяв ікону і їздив вздовж узбережжя для того, щоби російські кораблі не змогли висадити тут десант,

– розповів Кіпер, додаючи, що після цього розпочалася 10-денна буря, яка й завадила планам ворога.

За словами глави Одеської ОВА, одразу після цього у морі розпочалася 10-денна буря, що завадила росіянам. Кіпер каже, що навіть "погода пояснювала, що Україну чіпати не можна".

Окрім цього, Олег Кіпер припустив, що удар по Спасо-Преображенському собору міг бути відповіддю за підтримку Агафангелом України. Адже член російської церкви на початку війни "виступив за Україну", бо заборонив згадувати у молитві патріарха Кіріла і Владіміра Путіна. Кіпер каже, що росіяни ударом по собору "передали вітання".