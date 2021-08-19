Мрія мати дітей та онуків – на третьому місці. Про це свідчать дані масштабного дослідження, яке провела соціологічна група "Рейтинг".

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Про що мріють українці

Міцне здоров'я – 58%;

Підвищення зарплати, пенсії – 41%;

Діти, онуки – 40%;

Подорожі – 17%;

Великий будинок, квартира – 16%;

Щасливе кохання – 14%;

Власна справа – 12%;

Кар'єрне зростання – 10%;

Переїзд за кордон – 4%.

Мати хороший фізичний стан є пріоритетним бажанням майже для всіх опитаних українців, незалежно від віку та статі.

У соціологічній групі "Рейтинг" відзначили, що стереотип ніби народження дітей важливіше для жінок – не підтвердився. Згідно з результатами дослідження, мати дітей та онуків хочуть однаково представники обох статей.

Натомість про щасливе кохання мріють більше чоловіки, ніж жінки. Наприклад, у віці 25 – 40 років з жінок лише 14% назвали це своєю мрією. Серед чоловіків таких – 22 – 24%. Цікаво, що після 60 років кожен десятий чоловік ще прагне про свою другу половинку. Серед жінок цієї вікової групи майже ніхто не назвав такий варіант.



Українці назвали головні мрії / Соціологічне опитування групи "Рейтинг"

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