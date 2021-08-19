Мрія мати дітей та онуків – на третьому місці. Про це свідчать дані масштабного дослідження, яке провела соціологічна група "Рейтинг".
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Про що мріють українці
- Міцне здоров'я – 58%;
- Підвищення зарплати, пенсії – 41%;
- Діти, онуки – 40%;
- Подорожі – 17%;
- Великий будинок, квартира – 16%;
- Щасливе кохання – 14%;
- Власна справа – 12%;
- Кар'єрне зростання – 10%;
- Переїзд за кордон – 4%.
Мати хороший фізичний стан є пріоритетним бажанням майже для всіх опитаних українців, незалежно від віку та статі.
У соціологічній групі "Рейтинг" відзначили, що стереотип ніби народження дітей важливіше для жінок – не підтвердився. Згідно з результатами дослідження, мати дітей та онуків хочуть однаково представники обох статей.
Натомість про щасливе кохання мріють більше чоловіки, ніж жінки. Наприклад, у віці 25 – 40 років з жінок лише 14% назвали це своєю мрією. Серед чоловіків таких – 22 – 24%. Цікаво, що після 60 років кожен десятий чоловік ще прагне про свою другу половинку. Серед жінок цієї вікової групи майже ніхто не назвав такий варіант.
Українці назвали головні мрії / Соціологічне опитування групи "Рейтинг"
Що відомо про опитування
- Соціологічна група "Рейтинг" протягом 20 липня – 9 серпня 2021 року провела дослідження до 30-річчя Незалежності України.
- До опитування долучилися 20 тисяч респондентів віком від 16 років. Дослідження проводилося в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу.
- Метод проведення – CATI. Тобто телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.