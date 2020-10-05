Між Вірменією та Азербайджаном поновилися бойові дії
В Азербайджані заявили, що вранці 5 жовтня Вірменія випустила в бік їхньої територій ракету. Своєю чергою, у Вірменії ці звинувачення відкидають та наголошують: саме Азербайджан почав широкомасштабний наступ.
Що кажуть в Азербайджані
Сили протиповітряної оборони Азербайджану зафіксували запуск ракети зі стартових позицій у Гафанському, Джермукському і Бердському районах Вірменії. Про це з посиланням на міністерство оборони Азербайджану повідомляє АЗЕРТАДЖ.
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Вірменія вже кілька днів завдає ракетних ударів по густонаселених районах та цивільній інфраструктурі Азербайджану.
Однак, за даними видання, міноборони Вірменії заперечує свою причетність до обстрілу Азербайджану. У країні кажуть, що обстріл вівся з окупованих територій.
Такі безвідповідальні і злочинні дії Вірменії цілеспрямовано змушують Азербайджан на заходи у відповідь,
– йдеться у повідомленні.
Реакція Вірменії
Водночас, як повідомляє Аrmenpress, у міністерстві оборони Вірменії запевняють, що наступ розпочав Азербайджан.
"Наші війська ведуть запеклі бої, відкидаючи противника назад. Збройні сили Азербайджану інтенсивно обстрілюють Степанакерт", – заявив представник міноборони Арцун Ованннісян.
Водночас він стверджує, що інформація Азербайджану про обстріл – неправдива. Відеозапис з нібито доказом обстрілу нічого не підтверджує. Адже незрозуміло, звідки саме обстрілювали.
Головне про війну в Нагірному Карабасі
- Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах триває вже понад 30 років.
- Бойові дії поновилися 27 вересня.
- В ескалації конфлітку обидві сторони звинувачують одна одну.
- І Вірменія, і Азербайджан повідомляють про загиблих та поранених.
- Міжнародна спільнота засудила конфлікт та закликала держави до припинення вогню.
- Азербайджан заявив, що готовий до мирних переговорів, якщо Вірменія визнає Нагірний Карабах територією Азербайджану.