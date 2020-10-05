В Азербайджані заявили, що вранці 5 жовтня Вірменія випустила в бік їхньої територій ракету. Своєю чергою, у Вірменії ці звинувачення відкидають та наголошують: саме Азербайджан почав широкомасштабний наступ.

Що кажуть в Азербайджані

Сили протиповітряної оборони Азербайджану зафіксували запуск ракети зі стартових позицій у Гафанському, Джермукському і Бердському районах Вірменії. Про це з посиланням на міністерство оборони Азербайджану повідомляє АЗЕРТАДЖ.

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Вірменія вже кілька днів завдає ракетних ударів по густонаселених районах та цивільній інфраструктурі Азербайджану.

Однак, за даними видання, міноборони Вірменії заперечує свою причетність до обстрілу Азербайджану. У країні кажуть, що обстріл вівся з окупованих територій.

Такі безвідповідальні і злочинні дії Вірменії цілеспрямовано змушують Азербайджан на заходи у відповідь,

– йдеться у повідомленні.

Реакція Вірменії

Водночас, як повідомляє Аrmenpress, у міністерстві оборони Вірменії запевняють, що наступ розпочав Азербайджан.

"Наші війська ведуть запеклі бої, відкидаючи противника назад. Збройні сили Азербайджану інтенсивно обстрілюють Степанакерт", – заявив представник міноборони Арцун Ованннісян.

Водночас він стверджує, що інформація Азербайджану про обстріл – неправдива. Відеозапис з нібито доказом обстрілу нічого не підтверджує. Адже незрозуміло, звідки саме обстрілювали.

Зверніть увагу! У ніч проти 5 жовтня на фронті було відносно спокійно, перестрілка зберігалася лише на деяких ділянках. Однак зранку все стало загострюватися.

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