Між Порошенком і Медведчуком був пакт про ненапад на телеканалах, – експертка

Телеміст відмінили, але наслідки будуть. Телеканал NewsOne, якого пов'язують з Віктором Медведчуком хотів поспілкуватися в ефірі з російськими пропагандистами Дмитром Кисельовим та Андрієм Малаховим, але потім скасував телеміст. Нібито через погрози співробітникам каналу.

На скандал відреагували всі – від Президента, РНБО, Генпрокуратури до активістів й політиків.

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Дмитро Кисельов, який неодноразово в своїх ефірах погрожував стерти Україну з мапи світу, розповідав про страшних українських каратєлей, що з'їли всіх снігурів, раптом вирішив поговорити. І це на шостому році війни, після тисяч вбитих Росією українських воїнів та мирних жителів.

Назар на фронті з 2015 року, зараз захищає батьківщину під окупованим Донецьком. Сказати, що звістка про такий телеміст його здивувала - не сказати нічого.



Український захисник Назар

Це наскільки противно і боляче насправді, тому що тут люди ризикують життям. А в тилу ті, хто мали б нам допомагати, займаються незрозумілими речами,

– сказав офіцер королівської бригади ЗСУ Назар Ільницький.

Ідея телемосту, що мав би відбутись 12 липня, збурила українське суспільство. Зранку офіс NewsOne пікетували – відмітились і політичні сили, і громадські організації.



Телеміст між Україною та Росією

Питання редакційної політики NewsOne – піднімається не вперше. Канал належить соратнику Віктора Медведчука – Тарасу Козаку. Тож в ефірах часто з'являються відверто проросійські політики з антиукраїнською риторикою.

Що відомо про Тараса Козака? Свого часу він працював на різних посадах у Державній митній службі та навіть був заступником голови відомства. Також Козак очолював Західну регіональну митницю.



Його знають як найближчого соратника Віктора Медведчука (входить до найближчого оточення кума Путіна). Зокрема, у 2014 році Козак став народним депутатом від "Опозиційного блоку", а у 2010 – 2014 роках був депутатом Львівської обласної ради. Також має приймальню в тому ж столичному будинку, що й офіси як самого Медведчука, так і його громадського руху "Український вибір".



За словами нардепа та колишнього журналіста Сергія Лещенка, Медведчук і Козак є бізнес-партнерами. Журналісти програми "Схеми", зі свого боку, зафіксували, як вони разом літали з Москви до Києва.





Віктор Медведчук і Тарас Козак



Водночас Козак був фігурантом скандалів щодо анексії Криму – у своїй декларації він вказував, що володіє ділянкою в окупованій Ялті, та його помічали під час "конспіративного" пішого переходу адмінмежі з півостровом.

В жовтні минулого року Верховна рада навіть проголосувала постанову щодо введення санкцій проти NewsOne та телеканалу "112-Україна".

"І нічого не відбулося, за 7 місяців Порошенко ніяк не відреагував, нічого не підписав і відповідно вони продовжують це робити", – заявила експертка зі стратегічних комунікацій Тетяна Попова.

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За її словами, між Петром Порошенком та Віктором Медведчуком існувала домовленість. Такий собі пакт про не напад. Тому канали ніяк не покарали. Тепер же проблеми з інформаційною безпекою дісталися в спадок Володимиру Зеленському.

Телеміст – це просто дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, мета якого знову поділити нас. Нас з вами, всіх українців на два табори,

– заявив Президент України Володимир Зеленський.

В Нацраді ж з питань теле і радіомовлення заявили, що не можуть покарати NewsOne превентивно. А тільки, по факту, виходу цього телемосту.

Врешті NewsOne скасували телеміст нібито через погрози журналістам. Проте генеральна прокуратура все одно відкрила провадження про замах на скоєння державної зради. Менеджерів та співробітників каналу чекають на допит. Водночас, тимчасовий голова СБУ Іван Баканов ініціював засідання РНБО з цього приводу.



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