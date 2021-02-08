Дитячий садок в Обухівці Дніпропетровської області, побудований в 2018 році, потрапив до списку найбільш інноваційних проєктів в світі за версією авторитетного архітектурного ресурсу ArchDaily.

"Це перший в історії України випадок, коли об'єкт соціальної інфраструктури – звичайний дитячий садок, побудований державою, потрапив на цей сайт", – написав він.

Садок в Обухівці має цілий ряд характеристик, що відрізняють його від стандартного українського освітнього закладу. Зокрема, особливістю проєкту стали вікна в підлогу.

При цьому при створенні садка враховувалися напрями сторін світла і рух сонця.

Таким чином, вдалося домогтися того, що в осінньо-зимовий період орієнтована на південь сторона садка з вікнами в підлогу допомагає нагрівати приміщення. При цьому балкони другого поверху і фасадна пластина захищають від сонця в теплу пору року.

Інтер'єр будівлі також відрізняється від того, що можна побачити в інших українських садочках.

У коридорах на стінах намальовані мультяшні герої, яких діти можуть і повинні розмальовувати. Банально безбар'єрний вхід. У прямому сенсі цього слова. Прозорі двері. Відсутність на вході масивної таблички традиційного синього кольору, що більше підходить пам'ятнику. Малюнки на стелі в кожній спальній кімнаті цього садка, дивлячись на які діти засинають. Штучна трава, а не асфальт, щебінь або гравій всюди у дворі,

– розповів Голик.

Інноваційний садок площею у 2000 кв. м був створений за півтора року. Будівельні роботи зайняли всього рік.

"Вартість – 68 млн грн під ключ. Від проєкту до відкриття, включаючи всі будівельні роботи та обладнання, аж до останньої виделки, ложки і наволочки", – зазначив він.

Архітектором садка став дніпровець Олексій Валентіров, який брав участь у створенні таких проєктів, як школа #7 в Марганці, де з будівлі споруди 30-х років минулого століття вдалося створити сучасний освітній простір; школа в Покрові; школа в Жовтих Водах, яку називають найяскравішою школою країни.

Нагадаємо, раніше журналісти повідомляли, що в Іларіоновому Дніпропетровської області створюється дитячий сад за оригінальним проєктом – архітектура будівлі нагадує форму бджолиних сот.