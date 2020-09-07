Міжнародні резерви України станом на 1 вересня перевищили 29 мільярдів доларів. У Нацбанку кажуть, що це завдяки купівлі валюти регулятором на міжбанку.

З початку року резерви зросли на 14,8%

Розмір міжнародних резервів України протягом серпня 2020 року виріс на 0,9% – більше ніж 246 мільйонів доларів. Про це зазначено на сайті НБУ.

До теми Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 6%: що це означає

З початку року резерви зросли на 14,8%, інформують у Нацбанку, а це на понад 3 мільярди 746 мільйонів доларів.

Чинники впливу на міжнародні резерви у серпні:

Операції НБУ на міжбанківському валютному ринку : пропозиція валюти перевищувала попит і Національний банк міг поповнювати міжнародні резерви.

: пропозиція валюти перевищувала попит і Національний банк міг поповнювати міжнародні резерви. Операції уряду з управління державним боргом : валютні надходження на користь уряду впродовж серпня становили 250,5 мільйона доларів від продажу ОВДП у валюті. Водночас на обслуговування та погашення державного боргу було спрямовано 645,2 мільйона доларів. Крім цього, в серпні уряд та НБУ виплатили 204,5 мільйона доларів на користь МВФ.

: валютні надходження на користь уряду впродовж серпня становили 250,5 мільйона доларів від продажу ОВДП у валюті. Водночас на обслуговування та погашення державного боргу було спрямовано 645,2 мільйона доларів. Крім цього, в серпні уряд та НБУ виплатили 204,5 мільйона доларів на користь МВФ. Переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. У минулому місяці їх вартість збільшилася на 385 мільйонів доларів.



Динаміка міжнародних резервів / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! НБУ прогнозує розмір міжнародних резервів на рівні 29,9 мільярда доларів до кінця року.