Міжнародні резерви України зросли: який розмір станом на вересень
Міжнародні резерви України станом на 1 вересня перевищили 29 мільярдів доларів. У Нацбанку кажуть, що це завдяки купівлі валюти регулятором на міжбанку.
З початку року резерви зросли на 14,8%
Розмір міжнародних резервів України протягом серпня 2020 року виріс на 0,9% – більше ніж 246 мільйонів доларів. Про це зазначено на сайті НБУ.
До теми Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 6%: що це означає
З початку року резерви зросли на 14,8%, інформують у Нацбанку, а це на понад 3 мільярди 746 мільйонів доларів.
Чинники впливу на міжнародні резерви у серпні:
- Операції НБУ на міжбанківському валютному ринку: пропозиція валюти перевищувала попит і Національний банк міг поповнювати міжнародні резерви.
- Операції уряду з управління державним боргом: валютні надходження на користь уряду впродовж серпня становили 250,5 мільйона доларів від продажу ОВДП у валюті. Водночас на обслуговування та погашення державного боргу було спрямовано 645,2 мільйона доларів. Крім цього, в серпні уряд та НБУ виплатили 204,5 мільйона доларів на користь МВФ.
- Переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. У минулому місяці їх вартість збільшилася на 385 мільйонів доларів.
Динаміка міжнародних резервів / Інфографіка 24 каналу
Що таке міжнародні резерви?
Валютні резерви – це запаси іноземних фінансових активів, які належать країні. Ними розпоряджаються органи грошово-кредитного регулювання. Ці активи використовують на потреби загальноекономічного значення.