Скандал у Міжнародному кримінальному суді: прокурора, який видав ордер на арешт Путіна звільнили

Карім Хан звільнений з посади головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС). Причиною такого рішення стали звинувачення на адресу посадовця у сексуальних домаганнях.

Про це повідомило агентство Reuters.

Що відомо про скандал в МКС?

У п'ятницю, 24 липня, держави-члени МКС проголосували за звільнення Каріма Хана з посади прокурора. За інформацією джерел видання, його відставку підтримали 82 зі 125 держав-членів суду.

Асамблея більшістю голосів 82 держав-учасниць ухвалила рішення про те, що обраний посадовець, прокурор Карім Хан, скоїв серйозний проступок та серйозне порушення службових обов'язків... та звільнила... Каріма Хана з посади,

– заявила голова керівного органу суду Пайві Каукоранта.

У червні 2026 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вже ухвалював рішення про відсторонення головного прокурора після завершення дисциплінарного розгляду, пов'язаного зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях. Тоді виконавчий комітет суду більшістю голосів визнав, що є підстави розцінювати дії Хана як серйозне порушення.

Сам 56-річний юрист продовжує заперечувати всі висунуті проти нього звинувачення. Одразу після голосування адвокат експрокурора Таяб Алі сказав, що сторона захисту оскаржуватиме законність та справедливість цього рішення.

Що відомо про Каріма Хана?

Звинувачення проти Каріма Хана вперше з'явилися у 2024 році. Їх висунула співробітниця МКС, яка заявила про тривалі випадки нібито примусової поведінки сексуального характеру під час роботи в штаб-квартирі суду в Гаазі. Юрист тоді заперечив усі звинувачення.

Карім Хан у 2023 році ініціював ордер на арешт Володимира Путіна. Причиною звинувачення стала депортація та незаконне переміщення українських дітей.

Згодом він також вимагав видати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Хан звинувачував ізраїльського прем'єра у можливих воєнних злочинах під час війни проти ХАМАС.