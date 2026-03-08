Про дещо зарано говорити: у Міжнародному легіоні ГУР сказали, які гарячі точки пройшли бійці
- Міжнародний легіон ГУР бере участь у бойових операціях на всіх відтинках фронту, а їх кількість сягає майже 30 з 2022 року.
- Підготовка іноземних добровольців триває декілька місяців, зокрема, вони проходять базові тренування й отримують необхідні військові спеціальності.
Міжнародному легіону ГУР МО України 7 березня виповнилося 4 роки. У складі формування воюють добровольці з понад 50 країн. Серед таких: Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Франція, Грузія, Австралія.
Представник Міжнародного легіону ГУР МО Володимир Камінський в етері 24 Каналу розповів, що регулярно оновлюється перелік тих військових операцій, в яких беруть участь іноземні бійці, які стали на захист України.
До яких операцій долучались іноземні добровольці?
Іноземні добровольці у складі Міжнародного легіону несли службу практично на всіх напрямках фронту, зокрема в гарячих його точках. Кількість бойових операцій легіону, участь в яких офіційно підтверджена, сягає майже 30, починаючи з 2022 року.
Ще не прийшов час спростовувати чи підтверджувати певні операції за кордоном. В Україні це були Київська кампанія, оборона Бахмута, Лисичанська, Сіверськодонецька, операція "Запорізький контрнаступ", звільнення Херсонщини. Вчора ми опублікували фільм про бойовий шлях підрозділу в наших соцмережах,
– поділився Камінський.
Він пояснив, що є операції Міжнародного легіону ГУР в Україні та за її межами, які сьогодні поки що не можуть бути оголошені. Серед підтверджених вказуються зокрема такі:
"Мощун" (березень 2022);
"Ірпінь" (лютий – березень 2022);
Кінбурнська коса (квітень – травень 2022);
Сіверськодонецьк (травень – червень 2022);
Лисичанськ (червень 2022);
Енергодар (липень – жовтень 2022);
Лиман (вересень – жовтень 2022);
Бахмут (листопад 2022 – травень 2023);
Соледар (жовтень – листопад 2022);
Кліщіївка (червень 2023);
Куп’янськ (вересень – листопад 2023);
Часів Яр (квітень – червень 2024);
Покровськ (грудень 2024 – січень 2025) та інші.
Скільки триває підготовка бійців Міжнародного легіону?
Від миті перетину кордону до безпосередньої участі у виконанні бойових завдань іноземні добровольці проходять певний шлях, який триває 4 – 6 місяців. Термін базової військової підготовки трохи збільшився, тому вказаний період може перевищувати.
"Протягом 4 – 6 місяців відбуваються тренування, як базові, так і у складі своїх підрозділів. Іноземці систематично проходять різні курси, здобувають ВОС (військово-облікові спеціальності). Всю необхідну підготовку вони отримують, є можливості для цього", – наголосив Камінський.
Представник Міжнародного легіону ГУР МО поділився, що іноземні бійці вказують на те, що українці дуже привітні до них, а особливо коли цивільні чують, що вони починають спілкуватися українською мовою. Нещодавно пройшло нагородження військових легіону відзнаками різних рівнів, де ті теж говорили державною мовою України.
В них звернення до командира, який вручав нагороду, були українською. Це викликає позитивні емоції. Бійці легіону, окрім привітності українського народу, відзначають в Україні її смачну кухню,
– розповів Камінський.
Підсумовуючи, він підкреслив, що в іноземних військовослужбовців, які долучилися до Міжнародного легіону, серед яких як чоловіки, так і жінки – багато чому можна повчитися. Камінський підкреслив, що велика честь служити разом з добровольцями, які приїхали в Україну з усього світу. В їх числі є і ветерани, які вже мали чималий бойовий досвід.
Що розповідають іноземні добровольці про досвід війни в Україні?
Американський доброволець Брюс Келлер поділився, як взяв у полон російських окупантів на Лиманському напрямку. Воїн вразив соцмережі, в яких було опубліковане відповідне відео, володінням українською мовою та ввічливістю, з якою звернувся до них. Військовий пояснив, що поводився так, аби мінімізувати ризики з обох сторін, хотів, щоб усі залишилися живими.
Грузинський доброволець Міро Ванадзе пригадав, як брав участь в обороні Київської області, як допомагав евакуюватися цивільним, які не встигли виїхати з Ірпеня. Однією з таких виявилась бабуся, за якою він разом з побратимом зайшов, аби вивезти. Це було ризиковано, адже російська армія стежила за дорогою, по якій рухалися, намагалась тримати її під постійним вогневим контролем.
Колишній снайпер морської піхоти США Метью Семпсон розповів, що російські бійці використовують цивільних як зброю. Він пригадав випадки, коли окупанти переодягали українських підлітків у свою військову форму та надсилати на фронт. Американець поділився, що були дні, коли на на полі бою бійці Міжнародного легіону виявляли тіла загиблих українських дітей у формі російської армії і це справляло шок для іноземних добровольців.