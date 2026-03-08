Укр Рус
8 березня, 15:33
Про дещо зарано говорити: у Міжнародному легіоні ГУР сказали, які гарячі точки пройшли бійці

Юлія Гринишина
Основні тези
  • Міжнародний легіон ГУР бере участь у бойових операціях на всіх відтинках фронту, а їх кількість сягає майже 30 з 2022 року.
  • Підготовка іноземних добровольців триває декілька місяців, зокрема, вони проходять базові тренування й отримують необхідні військові спеціальності.

Міжнародному легіону ГУР МО України 7 березня виповнилося 4 роки. У складі формування воюють добровольці з понад 50 країн. Серед таких: Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Франція, Грузія, Австралія.

Представник Міжнародного легіону ГУР МО Володимир Камінський в етері 24 Каналу розповів, що регулярно оновлюється перелік тих військових операцій, в яких беруть участь іноземні бійці, які стали на захист України.

До яких операцій долучались іноземні добровольці?

Іноземні добровольці у складі Міжнародного легіону несли службу практично на всіх напрямках фронту, зокрема в гарячих його точках. Кількість бойових операцій легіону, участь в яких офіційно підтверджена, сягає майже 30, починаючи з 2022 року.

Ще не прийшов час спростовувати чи підтверджувати певні операції за кордоном. В Україні це були Київська кампанія, оборона Бахмута, Лисичанська, Сіверськодонецька, операція "Запорізький контрнаступ", звільнення Херсонщини. Вчора ми опублікували фільм про бойовий шлях підрозділу в наших соцмережах, 
– поділився Камінський.

Він пояснив, що є операції Міжнародного легіону ГУР в Україні та за її межами, які сьогодні поки що не можуть бути оголошені. Серед підтверджених вказуються зокрема такі:

  • "Мощун" (березень 2022);

  • "Ірпінь" (лютий – березень 2022);

  • Кінбурнська коса (квітень – травень 2022);

  • Сіверськодонецьк (травень – червень 2022);

  • Лисичанськ (червень 2022);

  • Енергодар (липень – жовтень 2022);

  • Лиман (вересень – жовтень 2022);

  • Бахмут (листопад 2022 – травень 2023);

  • Соледар (жовтень – листопад 2022);

  • Кліщіївка (червень 2023);

  • Куп’янськ (вересень – листопад 2023);

  • Часів Яр (квітень – червень 2024);

  • Покровськ (грудень 2024 – січень 2025) та інші.

Скільки триває підготовка бійців Міжнародного легіону?

Від миті перетину кордону до безпосередньої участі у виконанні бойових завдань іноземні добровольці проходять певний шлях, який триває 4 – 6 місяців. Термін базової військової підготовки трохи збільшився, тому вказаний період може перевищувати.

"Протягом 4 – 6 місяців відбуваються тренування, як базові, так і у складі своїх підрозділів. Іноземці систематично проходять різні курси, здобувають ВОС (військово-облікові спеціальності). Всю необхідну підготовку вони отримують, є можливості для цього", – наголосив Камінський.

Представник Міжнародного легіону ГУР МО поділився, що іноземні бійці вказують на те, що українці дуже привітні до них, а особливо коли цивільні чують, що вони починають спілкуватися українською мовою. Нещодавно пройшло нагородження військових легіону відзнаками різних рівнів, де ті теж говорили державною мовою України.

В них звернення до командира, який вручав нагороду, були українською. Це викликає позитивні емоції. Бійці легіону, окрім привітності українського народу, відзначають в Україні її смачну кухню, 
– розповів Камінський.

Підсумовуючи, він підкреслив, що в іноземних військовослужбовців, які долучилися до Міжнародного легіону, серед яких як чоловіки, так і жінки – багато чому можна повчитися. Камінський підкреслив, що велика честь служити разом з добровольцями, які приїхали в Україну з усього світу. В їх числі є і ветерани, які вже мали чималий бойовий досвід.

Що розповідають іноземні добровольці про досвід війни в Україні?

  • Американський доброволець Брюс Келлер поділився, як взяв у полон російських окупантів на Лиманському напрямку. Воїн вразив соцмережі, в яких було опубліковане відповідне відео, володінням українською мовою та ввічливістю, з якою звернувся до них. Військовий пояснив, що поводився так, аби мінімізувати ризики з обох сторін, хотів, щоб усі залишилися живими.

  • Грузинський доброволець Міро Ванадзе пригадав, як брав участь в обороні Київської області, як допомагав евакуюватися цивільним, які не встигли виїхати з Ірпеня. Однією з таких виявилась бабуся, за якою він разом з побратимом зайшов, аби вивезти. Це було ризиковано, адже російська армія стежила за дорогою, по якій рухалися, намагалась тримати її під постійним вогневим контролем.

  • Колишній снайпер морської піхоти США Метью Семпсон розповів, що російські бійці використовують цивільних як зброю. Він пригадав випадки, коли окупанти переодягали українських підлітків у свою військову форму та надсилати на фронт. Американець поділився, що були дні, коли на на полі бою бійці Міжнародного легіону виявляли тіла загиблих українських дітей у формі російської армії і це справляло шок для іноземних добровольців.