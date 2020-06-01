На третьому етапі послаблення карантинних обмежень в Україні відновили міжрегіональні автобусні перевезення. З 1 червня їх запустили в 10 областях.

Відповідні рішення відновити автобусні міжобласні перевезення прийняли обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, написав у фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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В яких областях відновили міжобласні автобусні перевезення з 1 червня

Харківській;

Полтавській;

Черкаській;

Одеській;

Донецькій;

Луганській;

Івано-Франківській;

Тернопільській;

Житомирській;

Хмельницькій.

Щодо інших регіонів, за словами Криклія, усе залежить від рішення обласних комісій щодо можливості ослаблення карантину та відновлення рейсів.

Зверніть увагу! 1 червня цих же областях відновили роботу 439 приміських електричок. Крім того, з вокзалу Києва 1 червня відправився перший пасажирський потяг за напрямом Київ – Костянтинівка. Понад 40 поїздів далекого сполучення вирушають у дорогу. Їхній список розширюватиметься.



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