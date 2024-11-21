МКС видав ордер на арешт командувача військовим крилом ХАМАС

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача військовим крилом ХАМАС. Йдеться про Мохаммеда Діаба Ібрагіма Аль-Масрі, відомого як Дейф.

Ордер був виданий у четвер, 21 листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МКС.

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Що відомо про злочини Мохаммеда Дейфа

Орден на арешт Дейфа виданий за "злочини проти людства та воєнні злочини, скоєні на території Ізраїлю та Палестини з 7 жовтня 2023 року", а саме вбивства, катування, зґвалтування та інші форми сексуального насильства тощо.

У цей день ХАМАС скоїв вбивство сотень ізраїльських цивільних та захопив щонайменше 245 заручників. Нападники стріляли в людей, коли ті шукали укриття, і кидали в них гранати тощо.

Дейф був головнокомандувачем військового крила ХАМАС, відомого як "Бригади Аль-Кассам", та брав участь у цих подіях.

У серпні 2024 року ЦАХАЛ заявив про загибель Дейфа після удару по району Хан-Юніс. Але факт смерті Дейфа наразі підтвердити не можуть, а тому вирішили видати ордер на його арешт.

"Ордер на арешт пана Дейфа має гриф "таємно", щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідування. Однак Палата вирішила оприлюднити інформацію, наведену нижче, оскільки дії, подібні до тих, про які йдеться в ордері на арешт, схоже, тривають, зокрема утримання в полоні кількох заручників. Палата також вважає, що в інтересах жертв та їхніх родин знати про існування ордера", – пише МКС.

Нагадаємо, що МКС також видав ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньягу та ексміністра оборони Галланта. Їх також звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства.

Тим часом Офіс ізраїльського прем'єра звинуватив Міжнародний кримінальний суд в ізоляції Ізраїлю та "сприянні терористичним атакам" проти країни. А президент Ізраїлю Герцог назвав рішення МКС "несумлінним та обурливим рішенням".