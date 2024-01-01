Адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська зазначила, що відповідно до статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" на законних підставах не можна мобілізувати тих громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації.

Дивіться також У багатодітних чоловіків на кордоні можуть вимагати документи з ТЦК, – ДПСУ

Чи мають право на відстрочку багатодітні батьки

Монастирська зазначила, що право на відстрочку від мобілізації мають жінки та чоловіки, які утримують троє і більше дітей віком до 18 років. Водночас вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням та рішенням ВЛК.

Інформацію підтвердив і начальник Печерського РТЦК та СП міста Києва полковник Сергій Калугін. Під час брифінгу в Military Media Center він наголосив, що на законних підставах не можна мобілізувати людей, які мають право на відстрочку від мобілізації. Зокрема багатодітних батьків.

Адвокатка також зазначила, що у новому законопроєкті щодо мобілізації жодні зміни щодо мобілізації багатодітних батьків не вносилися.

Які документи підтверджують статус сім'ї як багатодітної

Статус багатодітної сім'ї або дитини з такої сім'ї підтверджує відповідне посвідчення.

Аби отримати посвідчення багатодітної сімʼї, батьки мають звернутися:

у структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних держадміністрацій;

до виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад;

в Центр надання адміністративних послуг.

Подати заяву на отримання послуги можна особисто або через законного представника, а також відправити документи поштою або електронною поштою.

Щоб отримати посвідчення, необхідно подати наступні документи: