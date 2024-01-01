Адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська зазначила, що відповідно до статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" на законних підставах не можна мобілізувати тих громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації.
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Чи мають право на відстрочку багатодітні батьки
Монастирська зазначила, що право на відстрочку від мобілізації мають жінки та чоловіки, які утримують троє і більше дітей віком до 18 років. Водночас вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням та рішенням ВЛК.
Інформацію підтвердив і начальник Печерського РТЦК та СП міста Києва полковник Сергій Калугін. Під час брифінгу в Military Media Center він наголосив, що на законних підставах не можна мобілізувати людей, які мають право на відстрочку від мобілізації. Зокрема багатодітних батьків.
Адвокатка також зазначила, що у новому законопроєкті щодо мобілізації жодні зміни щодо мобілізації багатодітних батьків не вносилися.
Які документи підтверджують статус сім'ї як багатодітної
Статус багатодітної сім'ї або дитини з такої сім'ї підтверджує відповідне посвідчення.
Аби отримати посвідчення багатодітної сімʼї, батьки мають звернутися:
- у структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних держадміністрацій;
- до виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад;
- в Центр надання адміністративних послуг.
Подати заяву на отримання послуги можна особисто або через законного представника, а також відправити документи поштою або електронною поштою.
Щоб отримати посвідчення, необхідно подати наступні документи:
- Заяву одного з батьків для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
- Фотокартку (кольорову або чорно-білу) розміром 30 на 40 мм.
- Документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу).
- Копію довідки із закладу освіти або свідоцтва про народження дитини (у разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України)
- Довідку про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (у разі продовження строку дії посвідчення, якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти)
- Копію свідоцтва про народження дітей.
- Копію свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі).
- Копії сторінок паспорта батьків.
- Копію посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.