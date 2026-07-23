Добровольців мобілізуватимуть по-новому: в Україні запрацював механізм без звернення до ТЦК

В Україні набув чинності новий порядок добровільного призову під час мобілізації. Тепер охочі проходити службу можуть оформлюватися безпосередньо через обрану військову частину, минаючи початкове звернення до ТЦК.

Про це повідомили у Київському міському ТЦК та СП.

Як тепер буде відбуватися мобілізація добровольців?

Процедура передбачає кілька етапів. Спочатку кандидат обирає вакансію у військовій частині та проходить співбесіду. Якщо командування погоджує кандидатуру, доброволець подає заяву про бажання проходити службу. Після цього командир військової частини видає направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Якщо кандидат успішно проходить медичний огляд, він прибуває до військової частини для оформлення на службу. За необхідності перед виконанням завдань військовослужбовець проходить базову загальновійськову підготовку.

Однією з головних новацій є те, що після отримання направлення на ВЛК добровольця не можуть примусово мобілізувати щонайменше протягом п'яти днів. Це дає можливість завершити процедуру оформлення саме до обраної військової частини.

Новий порядок поширюється лише на громадян, які добровільно вступають на військову службу в межах мобілізації. Для українців, які планують проходити службу за контрактом, процедура не змінилася – вони й надалі оформлюються за чинними правилами.

Нагадаємо, чинні військовослужбовці ЗСУ можуть підписати новий мотиваційний контракт ще до завершення дії попереднього. У Міністерстві оборони пояснили, що після укладення нового договору старий автоматично припиняє дію, а новий набирає чинності з дати, визначеної наказом по особовому складу.

Водночас підписати такий контракт можна лише з підрозділом, у якому військовий уже проходить службу. Якщо ж він хоче змінити військову частину, спочатку необхідно офіційно оформити переведення. Нові контракти передбачають строк служби 10 або 24 місяці (залежно від посади), право на звільнення незалежно від воєнного стану, відстрочку від повторного призову після звільнення, а також грошове забезпечення, бойові виплати й інші соціальні гарантії.