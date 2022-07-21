З понад 100 тисяч примусово мобілізованих на Донбасі майже чверть загинули, – правозахисники

росіяни незаконно мобілізували до свого війська понад 100 тисяч чоловіків з окупованого Донбасу. Майже чверть цих людей вже загинула.

Мобілізація на окупованих територіях почалася ще у 2021 році, коли чоловіків відправляли на так звані "збори". Про це на пресконференції розповів засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський.

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Після обмінів чоловіків з Донбасу одразу відправляють на фронт

На цих "зборах" росіяни зібрали інформацію про 50 тисяч резервістів. 22 – 23 лютого їх змогли швидко мобілізувати.

Є випадки, коли відбулися обміни і цих людей, яких примусово мобілізували, забирають, а тоді зразу кидають на фронт. До сімей їх не повертають. Тобто, якщо їх не вбили за перший раз, то кидають знову. Це підтвердження, що ці люди нікому не потрібні,

– наголосив Лисянський.

Так, з 24 лютого по квітень на війні загинули 23 тисячі мобілізованих з Донбасу. Їхні тіла палили в мобільних крематоріях та на Донецькому металургійному заводі. Відправляти загиблих додому почали лише в квітні.

Коли почалися перші похорони, то жінки запротестували. Адже одних віддали, а інших ні. Через це окупанти на 3 тижні зупинили мобілізацію, а тоді запровадили стратегію героїзації загиблих. Зокрема, вішали банери з фотографіями мобілізованих і писали, що ті загинули за "родіну".

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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай нещодавно повідомив, що росіяни мобілізують вже навіть мешканців територій, які захопили після 24 лютого.