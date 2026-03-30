Багатодітних батьків можуть мобілізувати: юристка назвала умови
- Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо утримують трьох і більше неповнолітніх дітей.
- Відстрочку можуть не дати або забрати, якщо є заборгованості по аліментах, відсутні документи, або не доведено фактичне утримання дітей.
У 2026 році багатодітних батьків можуть мобілізувати. Втім, вони здебільшого мають право на відстрочку.
Багатодітні батьки – це ті, хто офіційно утримує трьох і більше дітей віком до 18 років. Про це розповіла адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська, пишуть "Факти".
Дивіться також "Його розкрутили": футболіст, який вдарив працівника ТЦК, порівняв себе з Гераскевичем
Коли у багатодітних є право на відстрочку?
Багатодітний батько може отримати відстрочку від мобілізації, якщо:
- він має троє і більше неповнолітніх дітей;
- військовозобов'язаний фактично їх утримує;
- немає серйозної заборгованості з аліментів;
- підтверджено батьківство або опікунство документами.
Коли відстрочку можуть не дати або забрати:
- є борги по аліментах – (якщо затримка перевищує 3 місяці – відстрочку можу анулювати);
- не доведено, що людина реально утримує дітей;
- діти фактично проживають не з військовозобов'язаним і немає підтвердження утримання;
- відсутні потрібні документи або дані в реєстрах.
Зазвичай для відстрочки вимагають:
- свідоцтва про народження дітей;
- свідоцтво про шлюб (якщо є);
- документи про місце проживання дітей;
- довідки або рішення суду (якщо діти від різних шлюбів або є спори щодо опіки);
- довідку про відсутність заборгованості по аліментах.
У 2026 році розширили перелік осіб, які можуть отримати відстрочку. Йдеться про чоловіків, які виховують не лише рідних дітей, а й пасинків або падчерок, за умови, що вони фактично утримують їх і відсутні інші родичі, здатні це робити.
Отже, багатодітні батьки в Україні переважно мають право на відстрочку, але вона не є автоматичною – її потрібно підтвердити. Якщо умови не виконані або змінюються (наприклад, борги по аліментах), людину можуть мобілізувати на загальних підставах.
Мобілізація в Україні: останні новини
З 1 квітня 2026 року студенти в Україні підлягатимуть мобілізації залежно від форми навчання. Відстрочку збережуть ті, хто навчається на денній або дуальній формі та здобуває першу вищу освіту, а також аспіранти, докторанти й інтерни на денній формі. Вона діятиме весь період навчання, навіть якщо студент переходить із бакалаврату в магістратуру. Натомість студенти заочної або дистанційної форми, а також ті, хто отримує другу вищу освіту, можуть бути мобілізовані.
В Україні планують змінити правила мобілізації, щоб зменшити конфлікти між людьми і працівниками ТЦК. Для цього хочуть зробити систему більш справедливою і рівномірно розподіляти навантаження між регіонами. Зараз над цими змінами працюють у Міноборони, Офісі президента та парламенті, а перші напрацювання мають з'явитися вже у квітні.
Кабінет Міністрів розширив критерії визначення критично важливих підприємств для ЗСУ, включивши компанії, що займаються перевезенням військових вантажів, ремонтом та експлуатацією техніки. Підприємства, визнані критично важливими, тепер мають право бронювати своїх працівників.