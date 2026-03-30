Багатодітних батьків можуть мобілізувати: юристка назвала умови

У 2026 році багатодітних батьків можуть мобілізувати. Втім, вони здебільшого мають право на відстрочку.

Багатодітні батьки – це ті, хто офіційно утримує трьох і більше дітей віком до 18 років. Про це розповіла адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська, пишуть "Факти".

Коли у багатодітних є право на відстрочку?

Багатодітний батько може отримати відстрочку від мобілізації, якщо:

він має троє і більше неповнолітніх дітей;

військовозобов'язаний фактично їх утримує;

немає серйозної заборгованості з аліментів;

підтверджено батьківство або опікунство документами.

Коли відстрочку можуть не дати або забрати:

є борги по аліментах – (якщо затримка перевищує 3 місяці – відстрочку можу анулювати);

не доведено, що людина реально утримує дітей;

діти фактично проживають не з військовозобов'язаним і немає підтвердження утримання;

відсутні потрібні документи або дані в реєстрах.

Зазвичай для відстрочки вимагають:

свідоцтва про народження дітей;

свідоцтво про шлюб (якщо є);

документи про місце проживання дітей;

довідки або рішення суду (якщо діти від різних шлюбів або є спори щодо опіки);

довідку про відсутність заборгованості по аліментах.

У 2026 році розширили перелік осіб, які можуть отримати відстрочку. Йдеться про чоловіків, які виховують не лише рідних дітей, а й пасинків або падчерок, за умови, що вони фактично утримують їх і відсутні інші родичі, здатні це робити.

Отже, багатодітні батьки в Україні переважно мають право на відстрочку, але вона не є автоматичною – її потрібно підтвердити. Якщо умови не виконані або змінюються (наприклад, борги по аліментах), людину можуть мобілізувати на загальних підставах.

