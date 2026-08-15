Росіяни панікують через нову мобілізацію: чи наважиться на неї Кремль, – The Guardian

У Росії намагаються уникнути другої хвилі масової мобілізації, попри значні втрати на фронті та сповільнення темпів набору добровольців. Ворог переходить до примусового вербування боржників, студентів та в'язнів.

Як повідомляє видання The Guardian, дедалі частіше на кухнях і в чатах по всій Росії обговорюють: чи оголосить російський диктатор Володимир Путін чергову мобілізацію.

Мобілізація на тлі значних втрат

Майже через п'ять років після повномасштабного вторгнення Росія стикається з дедалі більшою проблемою нестачі особового складу. Володимир Путін не готов відмовитись від своїх далекосяжних територіальних вимог, хоч літній наступ зупинився, а окупанти продовжують зазнавати втрат.

Проблема для Кремля полягає в тому, що знайти людей, готових воювати, стає дедалі складніше, навіть за шалені гроші,

– припускає правозахисник і директор організації, яка допомагає російським призовникам, Олексій Табалов.

Видання нагадало, що востаннє диктатор вдався до мобілізації росіян у вересні 2022 року. Тоді після низки невдач російської армії на фронті Кремль наказав призвати 300 тисяч резервістів для стабілізації ситуації на полі бою.

Після цього Москва уникала нової мобілізації та значною мірою покладалася на високооплачувані добровільні контракти. Відтоді Росія завербувала близько 1,3 мільйона контрактників.

Чоловікам, особливо у бідніших регіонах країни-агресорки, пропонували премії за підписання контракту та виплати, які дорівнюють кільком рокам зарплати на місцевому рівні. У разі загибелі окупанта значні виплати обіцяли його сім'ї.

Однак втрати російської армії змушують Кремль продовжувати набір високими темпами.

За оцінками західних фахівців, щомісяця Росія втрачає понад 30 тисяч військових убитими та пораненими. Пов'язують це із виснажливою тактикою російської армії, яка полягає у відправленні невеликих штурмових груп на передову.

Водночас, за оцінкою експерта Німецького інституту міжнародних та безпекових справ Яніса Клюге, Москва зараз набирає приблизно тисячу військових на день. Отже, найімовірніше новобранцями поповнюють виснажені підрозділи, а не збільшують наступальний потенціал окупаційної армії.

Чи буде мобілізація в Росії?

На тлі цих проблем ймовірність мобілізації у Росії знову посилилась, вважає видання. Водночас колишній російський президент Дмитро Медведєв назвав такі повідомлення "нісенітницею" та "брехливою провокацією" з боку України.

Побоювання щодо нової хвилі призову дедалі частіше обговорюють росіяни у повсякденному житті.

Джерела видання, знайомі з позицією Кремля, вважають, що російська вдала, схоже, намагається змусити більше чоловіків підписувати контракти, а не чекати нової мобілізації.

До того ж упродовж літа юристи та активісти документували дедалі більше випадків примусового вербування у різних регіонах Росії.

"Це перетворилося на полювання на людей", – заявив Табалов.

Росія також розширює пошук потенційних військових в інших сферах. Так, університетам, технічним коледжам і професійно-технічним училищам запропонували набирати студентів до новостворених підрозділів безпілотників.

Крім того, Путін підписав закон, який розширює коло засуджених, які можуть укладати контракти з російською армією. Тепер це стосується, зокрема, людей, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Значну частину відповідальності за набір військових Кремль поклав на російські регіони. Місцева влада має виконувати встановлені Москвою цільові показники набору.