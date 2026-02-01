Путін не знає, що робити: яка проблема серйозно загострилась у Росії через війну
- У Росії загострилась можливість революції через розкол серед російських посадовців щодо продовження війни.
- Путін уникає оголошення мобілізації, щоб не загострювати своє становище, адже це може викликати саморозпуск республік у складі Росії.
Володимир Путін не планує завершувати війну, але через таке рішення він зіштовхнувся з однією проблемою. Крім того, вона може стати причиною і для загострення питання мобілізації, адже усі процеси навколо бойових дій дуже пов'язані.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що в довгостроковій перспективі на російського диктатора може чекати бунт. Тим часом оголошення примусової мобілізації може спонукати до рішучих дій республіки в складі Росії.
Яка проблема серйозно загострилась у Росії через війну?
Світан наголосив, що наразі в країні-агресорі загострилась можливість революції, що чудово усвідомлюють в Кремлі. Російські посадовці фактично поділились – одні хочуть продовження війни, адже мають бізнеси, які напряму залучені у війну, інші ж хочуть її завершення.
Для Путіна ця проблема дуже небезпечна. Його позиція в Москві й так не стійка,
– підкреслив він.
Цікаво! Раніше доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький детальніше розповів, що оточення Путіна поділилось на два табори з протилежними думками – до одного входять старі політики, які марять перемогою, до іншого – молоді бізнесмени, які не мають прибутків і усвідомлюють катастрофічне становище.
Крім того, полковник запасу ЗСУ зазначив, що з цим пов'язаний ще один виклик для російського диктатора – мобілізація. Путін не хоче її оголошувати, щоб ще більше не загострювати своє становище, але для цього йому потрібно зменшити втрати і, відповідно, темп наступу.
Водночас Світан додав, що Україна повинна змусити російського диктатора піти на непопулярні кроки. Наприклад, тиснути на Москву, зокрема атаками, щоб Путін оголосив примусову мобілізацію. В такому випадку республіки в складі Росії можуть почати думати про саморозпуск.
З якими ще проблемами зіштовхнувся Путін?
Крім того, що Росія не має значних успіхів на фронті, їй не вдалось спонукати українців до протестів через невдоволення тривалими відключеннями світла. Путін не розраховував на такий сценарій, тому дає вказівку Володіну, Медведєву, Лаврову та іншим говорити про продовження війни.
Тим часом Москва перетворила інфляцію на політичний інструмент – якщо російські бізнеси закриваються, влада починає тиснути на населення (вводить штрафи або розширення податкової бази, аби фінансувати війну й надалі).
Крім того, в Росії можуть закритися до 30% компаній, які працюють у секторі малого і середнього бізнесу. Поки губернатори будуть давати звіт про те, що все добре, по регіонах можуть початись "голодні бунти".