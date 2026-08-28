Є дві причини: навіщо Росії насправді зараз потрібна мобілізація

У Росії поки заперечують, що мобілізація відбудеться вже найближчим часом, втім для самих росіян це небезпечний дзвінок. Напруження всередині країни зростає, так само як і недовіра до Володимира Путіна.

Як зауважив 24 Каналу політтехнолог Юрій Подорожній, Кремль може почати мобілізовувати людей, які мали непоганий рівень життя. Відповідно вони не хотіли воювати й не мали потреби підписувати контракти.

Для чого Росії зараз мобілізація

Скоріш за все, причина в тому, що у країни-агресорки вичерпується резерв тих, хто готовий воювати за гроші. За всіма вторинними ознаками, які є в відкритому доступі, ми бачимо, що мобілізація готується. Заяви Кремля про те, що це неправда, – лише підтверджують факт, що мобілізація буде.

Звісно, її не проводитимуть аж до моменту "виборів" до Державної Думи. На це є різні причини. І не лише через те, що хтось боїться, що населення не піде на вибори. До речі, вперше росіян навіть не закликають прийти на "голосування",

– сказав політтехнолог.

Перед владою стоїть завдання, щоб на виборчі дільниці прийшло якомога менше людей. Явку все одно зроблять такою, як потрібно й напишуть всі необхідні цифри.

Але нова Державна Дума потрібна Путіну для того, щоб не накладати негативний рейтинг на себе, а "скинути" на неї питання мобілізації. Хоча всі прекрасно розуміють, що мобілізація в Росії вже оголошена, просто вона не проводилась масово. Тепер ключовим автором цієї події має стати Державна Дума.

Також варто розуміти, що мобілізація – це дорогий, непростий процес. Зараз готуються потужності в Росії, де можна буде розміщувати таку велику кількість призовників. Для того, щоб мобілізувати солдатів потрібен час. Адже набір до війська також передбачає навчання, забезпечення, видачу зброї. На це знадобиться кілька місяців.

Політтехнолог сказав, навіщо Путіну мобілізація: дивіться відео

"Мобілізація потрібна Росії з двох причин. Перше – це нагнітання і підняття ставок, тому що саме мобілізація є головною ознакою того, що росіяни готуються до провокації з країною Північноатлантичного альянсу. Для розвідок, які бачать ці рухи, – це великі витрати. Росіяни так демонструють, що вони готуються", – пояснив Юрій Подорожний.

А з іншого боку, розкручування теми мобілізації і її приховування – є однією з переговорних позицій. Якщо росіяни зараз розпочнуть активну мобілізацію і вступлять у перемовини, то вони вважатимуть, що у них сильніша позиція за столом переговорів.