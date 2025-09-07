Наразі Кремль має можливість заманювати в окупаційне військо живу силу великою зарплатнею. В українській розвідці розкрили, скільки росіян з початку 2025 року підписали контракт.

У нашого ворога немає проблем із набором людей до російської армії. Тисячі, засліплені пропагандою та бажанням заробити, стають до лав окупаційного війська. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький, передає 24 Канал.

Як у Росії відбувається рекрутинг?

За словами Скібіцького, Росія кожного місяця набирає до армії мінімум 35 000 військовослужбовців. З початку року станом на 1 вересня 2025 року Кремль призвав за контрактом близько 280 000 військовослужбовців.

Розвідник підкреслив, що контрактники отримують великі суми. За підписання першого контракту передбачена виплата 2 мільйонів рублів.

"Є всі ознаки того, що до кінця року вони (окупанти – 24 Канал) повністю виконають план із рекрутингу", – підсумував заступник очільника ГУР.

До слова, в нещодавньому інтерв'ю керівник ГУР Кирило Буданов допустив проведення нової хвилі мобілізації в Росії. Генерал зауважив, що це серйозна загроза.

Що відомо про призов до війська у Росії?