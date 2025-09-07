Скільки росіян щомісяця зголошуються вбивати українців за гроші: у ГУР назвали цифру
- Росія щомісяця залучає до армії мінімум 35 000 військовослужбовців.
- З початку 2025 року підписано близько 280 000 контрактів.
Наразі Кремль має можливість заманювати в окупаційне військо живу силу великою зарплатнею. В українській розвідці розкрили, скільки росіян з початку 2025 року підписали контракт.
У нашого ворога немає проблем із набором людей до російської армії. Тисячі, засліплені пропагандою та бажанням заробити, стають до лав окупаційного війська. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький, передає 24 Канал.
Як у Росії відбувається рекрутинг?
За словами Скібіцького, Росія кожного місяця набирає до армії мінімум 35 000 військовослужбовців. З початку року станом на 1 вересня 2025 року Кремль призвав за контрактом близько 280 000 військовослужбовців.
Розвідник підкреслив, що контрактники отримують великі суми. За підписання першого контракту передбачена виплата 2 мільйонів рублів.
"Є всі ознаки того, що до кінця року вони (окупанти – 24 Канал) повністю виконають план із рекрутингу", – підсумував заступник очільника ГУР.
До слова, в нещодавньому інтерв'ю керівник ГУР Кирило Буданов допустив проведення нової хвилі мобілізації в Росії. Генерал зауважив, що це серйозна загроза.
Що відомо про призов до війська у Росії?
- Військовий аналітик Ян Матвєєв заявив, що набір росіян до армії падає. Солдатів з серйозними захворюваннями командування не комісує, а збирає в окремі загони для направлення на передову.
- Росіяни також намагаються набрати людей по контракту з окупованих територій. Їм пропонують за підписання контракту 800 тисяч рублів і потім зарплату від 210 тисяч рублів. Також заманюють на контракт обіцянками списання боргів по кредиту до 10 мільйонів рублів. У регіонах Росії виплати контрактникам не 800 тисяч рублів, а вдвічі більше.
- На початку серпня головком Олександр Сирський повідомив, що кожного місяця російське угруповання збільшується на приблизно 9 тисяч військових. До кінця 2025 року у Росії планують сформувати десять нових дивізій.