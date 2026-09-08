Мобілізація важкохворих: "Атеш" розповів про нову ініціативу Кремля

"Атеш" дізнався, що Росія готує нові зміни, спрямовані на приховане поповнення лав своєї армії. Країна-агресорка планує відправляти на службу громадян із важкими захворюваннями.

Ці нововведення планують запровадити у вересні. Про це пише "Атеш".

Що хоче зробити Росія?

Російська влада "дозволить" підписувати контракти для роботи в тилових підрозділах свого регіону "добровольцям" із категорією здоров’я "Д". До неї належать абсолютно непридатні до служби через найважчі патології, зокрема онкологію, ВІЛ, тяжкі психічні розлади та інвалідність. Нові правила почнуть діяти після проведення російських псевдовиборів до Держдуми, які мають відбутися вже цього місяця.

Зрозуміло, що за формулюванням про "добровольців" ховається банальний розрахунок: людьми з інвалідністю закриють позиції в тилу, а більш-менш здорових військових, які утримували ці місця, відправлять на забій у штурмові бригади,

– заявили в "Атеш".

Вони зазначили, що такий крок фактично позбавить громадян останньої можливості законно уникнути призову за станом здоров’я. У русі наголосили, що Кремль досі побоюється оголошувати повноцінну мобілізацію, тому вичікує кінця так званої "виборчої кампанії" та вдається до хитрощів. Нова ініціатива розв’яже руки військкоматам для насильницької мобілізації важкохворих.

"Добровільне" підписання контракту під тиском і маніпуляціями перетвориться на масову практику, що дозволить без зайвого галасу набрати сотні тисяч нових одиниць особового складу,

– написали партизани.

"Атеш" закликав медичних працівників, співробітників військкоматів та місцевих адміністрацій не брати участь у черговому злочині Кремля.

Також учасники руху нещодавно розповіли про інший спосіб поповнення армії, який використовують росіяни. За їхніми даними, У ТО Донецьку місцеві рекрутери, які працюють над поповненням армії країни-агресорки, розшукують чоловіків у барах та на вулицях, переважно тих, хто вживає алкоголь. Людей у ​​стані сильного сп'яніння доставляють до військкоматів, де під тиском змушують підписувати контракти з російською армією.