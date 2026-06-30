Мобілізація в Росії неминуча, – журналіст назвав конкретні факти, що на це вказують

У Росії неминуче відбудеться нова хвиля мобілізації – однак лише після виборів до Держдуми. Стара часткова мобілізація 2022 року досі формально триває, а людей змушують підписувати контракти.

Блогер та журналіст Дмитро "Апостол" Карпенко пояснив 24 Каналу, що після виборів Кремль може закрити кордони для виїзду, тож виїжджати з Росії варто завчасно.

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Чому в Росії не можуть оголосити нову хвилю мобілізації вже?

Зірвати майбутню мобілізацію в Росії неможливо – можна лише максимально поширювати інформацію про неї. Карпенко переконаний, що вона відбудеться на 100% і саме після виборів, оскільки оголошення мобілізації до голосування викликало б великий негатив. До того ж навесні цього року Росія вже відпрацювала технології блокування VPN та соцмереж, а тепер тимчасово "відкрутили гайки".

Нову хвилю просто оголосять додатково, на ще 500 тисяч осіб. Сценарій буде таким: вибори відбудуться, Путін заявить, що Генштаб попросив ще багнетів. Так буде на 100% – у мене є джерела у військкоматах і регіональних адміністраціях, які підтверджують ці плани мобілізації,

– сказав Карпенко.

Для більшості росіян, які живуть за тисячу кілометрів від України та ніколи не бачили прильотів, війни фактично не існує: вони знають про неї лише через зростання цін і дефіцит пального, причому й це здебільшого приховується від населення.

Карпенко пояснив, що отримати закордонний паспорт у Росії вже зараз складно – вимагають хабарі та підтверджені дані з військкомату. На його думку, після виборів у Росії можуть оголосити "зраду" чи новий конфлікт, щоб змістити акценти, оголосять усіх ворогами народу та поставлять у стрій під гаслом повернення того, що нібито "відібрав" колективний Захід.

"Гарна схема якраз для росіянина. Йому ж пряник не потрібен. Йому потрібно, як я завжди кажу, 2 батоги. Один маленький, а другий – трохи більший. Безперервно бити маленьким, а якщо підіймає голову, тоді більшим. Щоб росіянин просив: "Дай мені маленький", – наголосив Карпенко.

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