Росія може мобілізувати до 600 тисяч військових: Прокопенко попередив про нову загрозу

Росія може готуватися до нової хвилі мобілізації, під час якої планують залучити до 600 тисяч військових. Прихований набір уже триває, а відкриту мобілізацію можуть оголосити після виборів.

Про це заявив командувач угрупування військ "Азов", бригадний генерал Денис Прокопенко на щорічній зустрічі YES, організованій Фондом Віктора Пінчука.

Що відомо про мобілізацію у Росії?

За словами Прокопенка, російські війська протягом року не змогли повернути втрачені позиції, тому противник, імовірно, готується до нового масштабного набору особового складу. Він зазначив, що прихована мобілізація в Росії вже може тривати, а відкритий призов, за його оцінкою, можуть розпочати після виборів – наприкінці вересня або на початку зими.

Ми очікуємо мобілізацію,

– заявив Прокопенко.

Він припустив, що Росія може залучити до 600 тисяч військових. Водночас стратегічною метою Кремля, на думку українського генерала, залишається повна окупація 2 областей.

Стратегічною метою буде повна окупація Донецької та Луганської областей,

– сказав Прокопенко.

Генерал також попередив, що російські війська можуть спробувати до завершення осінньої кампанії закріпитися біля одного з ключових міст Донеччини. Йдеться, зокрема, про Добропілля, Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов’янськ або Святогірськ, що може дозволити противнику створити плацдарм для подальшого наступу.

Водночас українські військові не дозволять росіянам реалізувати цей план.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук заявив, що посилений набір військових уже фіксують приблизно у 20 регіонах Росії. Кремль нарощує мобілізаційний ресурс, щоб компенсувати значні втрати російської армії та посилити тиск на фронті.

Нових військових можуть використовувати для інфільтраційних дій малими групами. Особливу увагу Росія може зосередити на Слов'янсько-Краматорській агломерації та Костянтинівці. Збільшення кількості таких груп створюватиме додаткове навантаження на українських операторів дронів, розвідку та спостереження.

Водночас офіцер вважає, що заяви Кремля про нібито швидке захоплення Донеччини є передусім інструментом психологічного тиску та пропаганди. Реальна ситуація на фронті не відповідає російським заявам про значні успіхи. Головною метою посиленого набору особового складу є створення умов для подальшого тиску на українські позиції на Донеччині.