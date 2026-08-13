Росія може мобілізувати 300 – 500 тисяч осіб до кінця року, – політолог

Росія дійсно готує мобілізацію вже у вересні після виборів до Держдуми. Однак є питання, як саме ворог буде її проводити.

Про це 24 Каналу розповів політолог Вадим Денисенко. Вже надходила інформація, що армія окупантів хоче набрати навіть 800 тисяч новобранців до кінця року. Але це буквально нереалістична цифра. Тоді їм доведеться набирати по 200 тисяч особового складу щомісяця.

До чого готується Росія?

Як наголосив Денисенко, російська влада після виборів дійсно активізує мобілізаційні процеси. Однак навряд чи вони офіційно оголосять про мобілізацію. Найімовірніше, регіони отримають підвищені показники з набору людей.

Далі регіональні органи влади будуть дивитися, скільки людей потрібно мобілізувати, умовно, на кожному зі своїх підприємств. Думаю, так вони можуть вийти на 300 – 500 тисяч до кінця 2026 року. Це складно, але теоретично можливо,

– зазначив Денисенко.

Скільки людей зможе мобілізувати РФ: дивіться відео 24 Каналу

При цьому Кремль наразі не наважується порушити суспільний договір, який там сформувався з початком війни. Влада платить гроші, а населення йде гинути на війну. Поки ця історія зберігається.

Також, наскільки я розумію, зараз по всій Росії будуть по максимуму ловити людей за найменші провини. Потім у відділках їх змушуватимуть підписати контракти,

– зауважив Денисенко.

Також навряд чи Росія кине усіх мобілізованих на війну проти України. Частина військ перебуватиме на кордонах поблизу країн Балтії, Польщі тощо, аби тримати "в тонусі" Європу.