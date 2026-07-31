Росія веде підготовку до посилення мобілізації орієнтовно в жовтні, – ЦПД

Росія готується до посилення мобілізації. Всередині Кремля є різні думки, як потрібно все організувати. Дехто усвідомлює, що ризики серйозні.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, підготовка до мобілізації дійсно ведеться. Там вже замовили сотні тисяч військових форм, а бази у військкоматах оновили.

Що відомо про мобілізацію в Росії?

Як наголосив Коваленко, силовики, серед яких є ФСБ, тамтешні олігархи Юрій та Михайло Ковальчуки; перший заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко виступають за проведення мобілізації та паралельну заборону Телеграму. Вони хочуть ще заробляти на тамтешньому месенджері MAX.

В Кремлі також лунають більш обережні думки. Там є усвідомлення, що посилення мобілізації призведе до серйозного відтоку людей. Вони побоюються, що це розхитає ситуацію.

Чи дійсно в Росії готуються посилити мобілізацію: дивіться відео 24 Каналу

Інший важливий момент – вибори до Державної думи, які відбудуться у вересні. В Кремлі впевнені у перемозі своєї партії. Але вони переживають через іншу тему.

Там бояться низької явки на виборах. Якщо так станеться, то це свідчитиме про низьку легітимність влади. І втримати під контролем можливе подальше розхитування буде складніше. При цьому навіть явка 60% – це для них буде погано,

– зазначив Коваленко.

Наразі в Кремлі збираються посилити мобілізацію приблизно у жовтні. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія може мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб. А народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський підкреслив, що вони не зможуть зробити це одномоментно. Таку кількість РФ зможе набрати лише до 2027 року.