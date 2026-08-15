Майже 70% росіян за завершення "СВО", – генерал-лейтенант про настрої в Росії на тлі мобілізації

Ситуація в Росії з поповненням війська поступово ускладнюється. Раніше експерти прогнозували, що після парламентських виборів у вересні 2026 року Кремль може оголосити мобілізацію. Проте не виключається ситуація, коли російська влада не наважиться на такий крок, а продовжить набирати до окупаційної армії контрактників.

Генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко у розмові з 24 Каналом зазначив, що росіяни зараз намагаються покращити ситуацію з контрактниками – надавати їм більше грошей, залучати до служби іноземців. Він пояснив, чи полишила російська влада намір проводити мобілізацію.

Це може бути загрозою

Романенко наголосив, що також Росія залучає до військових дій Північну Корею. Йдеться як про використання ракет з КНДР, так і присутність у російських підрозділах північнокорейських військовослужбовців.

"Проте паралельно Росія формує плани щодо мобілізації. З одного боку, влада не хоче налякати і тиснути на свій "глибинний народ". Для цього виставляє своїх пропагандистських спікерів. Навіть Дмитро Медведєв заявив, що мобілізації не буде і що Росія спроможна розв'язувати питання з поповненням війська так, як це відбувається зараз", – підкреслив генерал-лейтенант.

Коли в Росії можуть оголосити мобілізацію: дивіться відео

Водночас за даними української та західної розвідок, в Кремлі не знімають порядку денного плани щодо мобілізації. Питання, за словами засновник фонду "Закриємо небо України", полягає в тому, коли саме вона може відбутися. Вона може розпочатися у вересні, а може й до кінця 2026 року і навіть на початку 2027-го.

Якщо йдеться про мобілізацію кількох тисяч людей, то це серйозна загроза, над якою треба працювати і з погляду мобілізації в Україні, і з погляду зриву планів росіян,

– підкреслив Ігор Романенко.

Він додав, що Україна однозначно готується до такого розвитку подій. На тлі цих подій у Росії зросло до 70% громадян, які виступають за те, щоб так звана "спеціальна військова операція" якнайшвидше завершилася.

Нагадаємо, що видання The Guardian пише про те, що російська влада намагається уникнути нової хвилі масової мобілізації. Москві дедалі важче шукати знайти людей, які готові підписувати контракти і воювати навіть за великі гроші.

Проте, як зазначається у виданні, втрати в російській армії змушують Кремль вербувати нових контрактників. Також ця ситуація підвищує ймовірність мобілізації у Росії.