Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов. Він нагадав, що, за даними української розвідки, мобілізацію і навіть воєнний стан у Росії можуть оголосити 15 січня.
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Однак, за словами Жданова, є інформація про те, що цей процес відтермінували до лютого.
На лютий вже переносять і звернення Владіміра Путіна до Федеральних зборів, і звернення до нації. Саме звернення до нації може містити у собі оголошення або воєнного стану, або другої хвилі мобілізації,
– зазначив військовий експерт.
Однак, за його словами, зараз росіяни дуже негативно сприйняли б новину про загальну мобілізацію.
Чи зважиться Путін оголосити загальну мобілізацію
Жданов зазначив, що зараз російське суспільство все більше "відкочується до мирної угоди".
У Криму навіть серед російських військових вже є думки про те, що потрібно закінчити війну на будь-яких умовах. Росіяни хоч і підтримують війну в Україні, водночас вважають її головною проблемою свого життя. Такий от парадокс у російському суспільстві,
– сказав військовий експерт.
За його словами, за таких умов російський диктатор навряд чи ризикне оголошувати загальну мобілізацію.
"Без воєнних перемог на фронті Путін навряд чи наважиться вийти до суспільства і сказати, мовляв, закриваємо кордони, оголошуємо мобілізацію, вводимо воєнний стан. Тоді буде соціальний вибух", – сказав Жданов.
Олег Жданов припустив, чи буде загальна мобілізація в Росії: дивіться відео
У Росії з початку січня почалася прихована мобілізація
За попередньою інформацією української розвідки, нову мобілізацію у Росії могли оголосити ще 5 січня. Як зазначив військовий експерт, попри те, що офіційно таке рішення не оприлюднили, фактично ж мобілізація почалася.
Повістки понесли так, ніби друга хвиля мобілізації вже у повному розпалі. Та й кордони у Росії вже з 1 січня певним чином закрили. Більшості чоловіків призовного віку просто відмовляють у перетині кордону, вишукуючи для цього будь-яку причину,
– розповів Жданов.
Він додав, що зараз у Росії роблять акцент на тому, аби мобілізувати тих росіян, у яких є хоч якісь борги – податкові, за аліментами, за іпотекою чи будь-які інші.
"Тих, хто має будь-який борг перед державою, будуть першочергово намагатися мобілізувати, щоб сформувати другу хвилю", – сказав Жданов.
Мобілізація в Росії: коротко
- Росії катастрофічно бракує живої сили. За даними ГУР Міноборони України, країна-терористка збирається мобілізувати ще пів мільйона окупантів. Їх планують кинути у наступ вже навесні та влітку 2023 року.
- Політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що Владімір Путін навряд чи зважиться на те, аби оголосити мобілізацію у Росії публічно. Адже це може викликати різні форми спротиву росіян.
- Натомість політтехнолог Михайло Шейтельман переконаний, що в Росії найближчим часом будуть проводити мобілізацію. На його думку, росіяни підуть воювати, бо вони просто не знають, що таке спротив. А більшість не здогадується про реальну ситуацію на фронті.