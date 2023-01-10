Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов. Він нагадав, що, за даними української розвідки, мобілізацію і навіть воєнний стан у Росії можуть оголосити 15 січня.

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Однак, за словами Жданова, є інформація про те, що цей процес відтермінували до лютого.

На лютий вже переносять і звернення Владіміра Путіна до Федеральних зборів, і звернення до нації. Саме звернення до нації може містити у собі оголошення або воєнного стану, або другої хвилі мобілізації,

– зазначив військовий експерт.

Однак, за його словами, зараз росіяни дуже негативно сприйняли б новину про загальну мобілізацію.

Чи зважиться Путін оголосити загальну мобілізацію

Жданов зазначив, що зараз російське суспільство все більше "відкочується до мирної угоди".

У Криму навіть серед російських військових вже є думки про те, що потрібно закінчити війну на будь-яких умовах. Росіяни хоч і підтримують війну в Україні, водночас вважають її головною проблемою свого життя. Такий от парадокс у російському суспільстві,

– сказав військовий експерт.

За його словами, за таких умов російський диктатор навряд чи ризикне оголошувати загальну мобілізацію.

"Без воєнних перемог на фронті Путін навряд чи наважиться вийти до суспільства і сказати, мовляв, закриваємо кордони, оголошуємо мобілізацію, вводимо воєнний стан. Тоді буде соціальний вибух", – сказав Жданов.

Олег Жданов припустив, чи буде загальна мобілізація в Росії: дивіться відео

У Росії з початку січня почалася прихована мобілізація

За попередньою інформацією української розвідки, нову мобілізацію у Росії могли оголосити ще 5 січня. Як зазначив військовий експерт, попри те, що офіційно таке рішення не оприлюднили, фактично ж мобілізація почалася.

Повістки понесли так, ніби друга хвиля мобілізації вже у повному розпалі. Та й кордони у Росії вже з 1 січня певним чином закрили. Більшості чоловіків призовного віку просто відмовляють у перетині кордону, вишукуючи для цього будь-яку причину,

– розповів Жданов.

Він додав, що зараз у Росії роблять акцент на тому, аби мобілізувати тих росіян, у яких є хоч якісь борги – податкові, за аліментами, за іпотекою чи будь-які інші.

"Тих, хто має будь-який борг перед державою, будуть першочергово намагатися мобілізувати, щоб сформувати другу хвилю", – сказав Жданов.

Мобілізація в Росії: коротко