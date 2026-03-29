Студенти можуть отримати повістки вже з 1 квітня: хто підлягає мобілізації

З 1 квітня 2026 року мобілізація студентів в Україні буде проводитися за певними умовами. Студенти, які навчаються на заочній або дистанційній формі, можуть бути призвані до армії.

Водночас, існують категорії студентів, які отримують відстрочку за денною або дуальною формою навчання. Про це зазначається у Законі України "Про мобілізаційну підготовку".

Дивіться також Непроходження ВЛК стало підставою для штрафу – рішення апеляції

Хто може бути призваний?

Згідно із законодавством, не всі студенти мають право на відстрочку. Відстрочка надається за умови, що студент навчається на денній або дуальній формі, здобуває першу вищу освіту, або ж якщо він продовжує навчання після завершення попереднього рівня освіти, наприклад, після бакалавра вступає до магістратури.

У разі навчання на заочній або дистанційній формі, або коли студент отримує другу вищу освіту, він підлягає мобілізації.

Є категорії студентів, які мають право на відстрочку:

Студенти, що навчаються на денній або дуальній формі;

Студенти, які здобувають першу вищу освіту;

Аспіранти, докторанти та інтерни, якщо вони навчаються на денній формі.

Ці студенти зберігають відстрочку на весь період навчання, навіть якщо після бакалаврату вступають до магістратури чи на інші рівні освіти.

Згідно з українським законодавством, студенти, які навчаються на першому рівні освіти, можуть зберігати відстрочку від мобілізації навіть після досягнення 25 років. Однак варто зазначити, що питання можливих змін у вікових обмеженнях для мобілізації ще обговорюється в парламенті.

Як отримати відстрочку від мобілізації?