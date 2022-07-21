Втрачають право на відстрочку: кого зі студентів можуть мобілізувати до армії

Мобілізація в Україні передбачає призов військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Втім, існують винятки, зокрема, мовиться про певні категорії студентів.

Так, до 23 серпня в Україні триватиме спільна мобілізація, коли призвати можуть будь-якого військовозобов'язаного громадянина країни. Але особи, які навчаються, мають можливість уникнути мобілізації або отримати відстрочку.

Головне ЄС затвердив 7 пакет санкцій проти росії, обстріл Харкова з РСЗВ: основне за 148 день війни

Які категорії не підлягають мобілізації

здобувачі професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;

наукові та науково-педагогічні працівники установ вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та / або науковий ступінь, та педагогічні працівники установ загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно у вищому чи професійному вищому закладі, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

До слова, студенти та науковці, які навчаються або працюють за кордоном на дуальній чи денній формі навчання, мають право виїжджати за кордон України під час воєнного стану.

Кого зі студентів можуть мобілізувати до армії

Під час воєнного стану деякі із категорій студентів втрачають право на відстрочку. Мовиться про тих осіб, які закінчили бакалаврат перед вступом до магістратури. Оскільки в цей період вони не є здобувачами освіти, можуть бути призвані до армії у перехідний період.

Зазначається, що списки студентів будуть сформовані 1 вересня. Тоді право на відстрочку відновиться за умови, що особа навчається на денній або дуальній формі.