Військовий облік по-новому: що чекає на українців з 1 березня

З 1 березня в Україні набувають чинності нові правила військового обліку. Зокрема, вони передбачають зміни щодо віку, перебування на обліку та прав і обов’язків військовозобов’язаних.

Нові норми стосуються як чоловіків, так і частково жінок. Про це у коментарі для "Главреду" розповіла адвокатка Поліна Марченко.

Що відомо про нові правила?

З 1 березня в Україні запроваджуються нові правила щодо військового обліку – системи, яка визначає, хто і за яких умов підлягає обліку як потенційний військовозобов’язаний.

Зміни стосуються порядку постановки на облік, зняття з нього, оформлення відповідних документів та порядку взаємодії з ТЦК.

За новими правилами, на військовий облік мають ставати чоловіки від 18 до 60 років, а також деякі категорії жінок, визначені законодавством. Зміни деталізують, які саме категорії жінок підпадають під облік, зокрема ті, хто працює у критичних сферах для оборони.

Тепер при зверненні до ТЦК громадяни мають подавати конкретний перелік документів, включно з новими формами заяв і довідок. Процедура зняття з обліку також отримала чіткіші критерії, що зменшує ризик помилок. Окрім того, передбачено електронні сервіси, які дозволяють частину процесів здійснювати онлайн, що має спростити взаємодію для громадян.

За новими правилами, військовозобов’язані зможуть:

отримувати та оновлювати військовий квиток з чітким переліком вимог;

користуватися електронними сервісами для подання заяв;

отримувати консультації та роз’яснення безпосередньо в центрах комплектування.

Крім того, змінено підстави для тимчасового звільнення від обліку, що може бути важливо для студентів, тимчасово непрацюючих або осіб з певними медичними показаннями.

Що відомо про реформу мобілізації ?