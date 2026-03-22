Нові правила мобілізації з 1 квітня: що реально змінюється для українців

В Україні з 1 квітня 2026 року продовжує діяти оновлена система мобілізації з новими правилами обліку, відстрочок і бронювання. Головний акцент – цифровізація процесів і жорсткіший контроль за військовозобов’язаними.

Водночас базові принципи мобілізації залишаються незмінними. Про це повідомляє адвокатка Оксана Воробей у коментарі "Фактам ICTV".

На які зміни чекати з 1 квітня?

В Україні з 1 квітня 2026 року мобілізація відбувається за оновленими правилами, які фактично почали впроваджувати ще з березня. Йдеться не про нову модель призову, а про посилення контролю, цифровізацію та зміну підходів до відстрочок і бронювання.

Головне: нової мобілізації немає, але правила стали жорсткішими. Як пояснюють фахівці, держава не вводить принципово нову систему мобілізації, але змінює її адміністрування.

Нової моделі мобілізації не запроваджено, однак відбувається перехід до більш суворого адміністрування та цифрового контролю, – каже адвокатка.

Основний акцент – на перевірці даних, автоматизації та боротьбі зі зловживаннями. Так, однією з ключових змін стала цифровізація мобілізації. В Україні активно впроваджується система електронного обліку. Зокрема, запроваджено електронні повідомлення про повістки та автоматичну військово-облікову реєстрацію.

Фактично паперові повістки поступово відходять у минуле, а вся інформація фіксується в електронних реєстрах.

Крім того, система автоматично фіксує порушення, відстрочки інтегруються з державними базами, зростає контроль за неявкою.

Зміни у відстрочці

А процедура отримання відстрочки стала простішою – тепер її можна оформити онлайн, без відвідування ТЦК. Водночас держава посилила перевірки підстав.

Відбувається централізована перевірка підстав для відстрочки та боротьба з фіктивними документами, – пояснює експертка.

Зокрема, увагу приділяють випадкам фіктивного догляду за родичами чи навчання.

Нові вимоги для підприємств щодо бронювання

Оновлені правила бронювання також стали більш жорсткими.

Зокрема:

перевіряється статус критично важливих підприємств;

дані про працівників звіряються з реєстрами;

посилено вимоги до зарплати для бронювання.

Оновлені правила змінюють порядок і умови отримання відстрочки для працівників. Це має зменшити кількість зловживань і фіктивного бронювання.

Хто підлягає мобілізації?