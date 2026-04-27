Понад 1,5 мільйона осіб для війська: Решетилова розповіла про головні проблеми мобілізації

В Україні фіксують кризу в системі мобілізації, попри щомісячне поповнення війська новобранцями. У владі вважають, що потенційно близько 1,6 мільйона громадян можуть бути залучені до служби, що дозволило б запустити ротаційні процеси.

В Україні продовжують напрацьовувати механізми для справедливої мобілізації. Про це військова омбудсменка Ольга Решетилова (Кобилинська) розповіла в інтерв'ю Українській правді.

Який військовий потенціал України?

В Україні фіксують кризу в питанні мобілізації, хоча щомісяця до війська продовжують прибувати нові військовослужбовці. Основну функцію з поповнення армії виконують територіальні центри комплектування та поліція.

За словами військової омбудсменки, однією з ключових проблем залишається недостатня комунікація між державою та суспільством щодо потреб оборони. Водночас вона наголосила, що частина громадян ухиляється від служби або самоусувається від участі в захисті країни, яка перебуває у стані війни понад 10 років.

У Міністерстві оборони оцінюють, що потенційно близько 1,6 мільйона українців можуть бути залучені до лав Збройних сил. Це, за словами Решетилової, дозволило б забезпечити ротацію особового складу та можливу демобілізацію частини військових, які вже служать тривалий час.

Також вона підкреслила необхідність залучення медіа та громадського сектору до формування ефективної комунікації щодо мобілізаційних процесів. Решетилова додала, що разом із обов'язками мають бути визначені й права тих, хто буде долучатися до війська.

Важливо! Герой України, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу розповів, що частина країни не може осмислити проблеми із демобілізацією на фронті. Федоренко зауважив, що нормальний графік для військових, включаючи ротації та відпустки, можливий лише при наявності достатньої кількості людей для заміни.

Що робити військовим, які зазнають порушення прав під час військової служби?

У 2025 році президент Володимир Зеленський призначив першого військового омбудсмена України, яким стала Ольга Решетилова. Офіс військового омбудсмена приймає скарги від військовослужбовців, резервістів, членів добровольчих формувань, та їхніх законних представників щодо служби.

Військовослужбовці, чиї права порушуються, можуть звернутися до Офісу військового омбудсмена у різний спосіб:

заповнити онлайн-форму на сайті;

надіслати звернення на електронну пошту skarha@milomb.gov.ua

За словами Решетилової робоча група вже працює над питанням посиленням мобілізації та встановлення чітких термінів служби, щоб зменшити невизначеність для бійців. Проте, якщо є скарги на умови служби – їх потрібно обов'язково спрямовувати до профільних органів.