Загальна мобілізація в Україні: хто підлягає призову цього року

Загальна мобілізація в Україні триває з першого дня повномасштабного вторгнення. Особливості її проведення залежать від ситуації на фронті.

Кого можуть призвати до військової служби та яка хвиля мобілізації зараз триває. 24 канал зібрав актуальну інформацію для вас.

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Кого зараз можуть мобілізувати

Наразі до призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Це стосується насамперед резервістів та тих, хто є придатним до військової служби.

Першочергово мобілізовують тих, хто має військовий досвід. Натомість повістку можуть вручити кожному.

Варто зауважити, що вручення повістки не означає негайний призов до армії. Це означає, що громадянин, який її отримав, має з'явитися у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

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4 мобілізаційні хвилі та що вони значать

Є 4 етапи загальної мобілізації. Детальніше про кожен з них:

Перший етап – призов резервістів. Мобілізовують військовослужбовців з бойовим досвідом віком до 40 років. Зазвичай це стосується ветеранів АТО чи воїнів ООС.

– призов резервістів. Мобілізовують військовослужбовців з бойовим досвідом віком до 40 років. Зазвичай це стосується ветеранів АТО чи воїнів ООС. Другий етап – строковики. Військові, що проходили строкову службу до 2014 року чи були контрактниками.

– строковики. Військові, що проходили строкову службу до 2014 року чи були контрактниками. Третій етап – офіцери запасу та ті, хто має відповідну освіту. Мовиться про чоловіків, які закінчили військові кафедри у вишах.

– офіцери запасу та ті, хто має відповідну освіту. Мовиться про чоловіків, які закінчили військові кафедри у вишах. Четвертий етап – решта чоловіків, які підходять для військової служби за станом здоров'я.

Зауважимо, що під час четвертої хвилі мобілізації ведеться доукомплектування війська. Коли в ЗСУ бачать, що їм не вистачає людей певних професій, вони призивають тих, хто зможе закрити цю потребу.

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Які спеціальності потрібні зараз на фронті

Начальник управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач каже, що зараз дефіциту будь-яких спеціальностей немає. За його словами, поки мобілізовують "найбільш підготовлені категорії громадян, які вже проходили військову службу".

Тих, хто не має бойового досвіду, відправляють у спеціальні навчальні центри для підготовки. Вона триває мінімум місяць.

Роман Горбач зазначає, що тривалість підготовки спеціалістів залежить від професії. Наприклад, стрільців готують один місяць, а командирів бойових машин – півтора, а то і більше.

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