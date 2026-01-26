Низка категорій жінок не можуть виїжджати за кордон: актуальний список на 2026 рік

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація. У 2026 році більшості жінкам дозволено виїжджати за кордон.

Але деяким українкам перетин кордону таки заборонений. 24 Канал зібрав інформацію, відому наразі щодо цього.

Хто із жінок не може виїжджати за кордон?

Жінки-медики перебувають на військовому обліку і є військовозобов'язаними. Втім, у більшості випадків заборони на виїзд за кордон для них немає.

А от покидати країну не можуть жінки-міністри, їхні заступники, високопоставлені держслужбовці, правоохоронці, судді, прокурори тощо. Перетинати кордон вони можуть тільки у випадку службового відрядження, відпустки, лікування або похорону близьких.

Але це правило не діє на тих, хто працює безкоштовно на добровільній основі, а також на депутаток місцевих рад, окрім тих, які є посадовими особами місцевого самоврядування.

Попри відсутність примусової мобілізації жінок в Україні, українки можуть добровільно підписати контракт з ЗСУ. А всім військовим без дозволу командування покидати країну заборонено.

Жінці також можуть відмовити у виїзді, якщо термін дії її паспорта для виїзду за кордон закінчився.

Також з країни за рішенням суду можуть не випустити тих, кого внесли до реєстру боржників з непогашеною заборгованістю.

Закон забороняє виїзд і тих, хто має доступ до державної таємниці. Це обмеження накладається терміном до 5 років після припинення такої діяльності.

Суд також може обмежити право на виїзд тих жінок, перебувають під наглядом поліції, підозрюються в кримінальному злочині, ухиляються від виконання обов'язків, переховуються від закону тощо.

