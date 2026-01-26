Низка категорій жінок не можуть виїжджати за кордон: актуальний список на 2026 рік
- Жінки-міністри, їхні заступники, високопоставлені держслужбовці, правоохоронці, судді та прокурори можуть виїжджати за кордон лише в службових чи особистих справах.
- Виїзд заборонено для жінок з недійсним паспортом, боржників, тих, хто має доступ до державної таємниці, та підозрюваних у злочинах.
В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація. У 2026 році більшості жінкам дозволено виїжджати за кордон.
Але деяким українкам перетин кордону таки заборонений. 24 Канал зібрав інформацію, відому наразі щодо цього.
Дивіться також Кого мобілізують з 1 лютого 2026 року
Хто із жінок не може виїжджати за кордон?
Жінки-медики перебувають на військовому обліку і є військовозобов'язаними. Втім, у більшості випадків заборони на виїзд за кордон для них немає.
А от покидати країну не можуть жінки-міністри, їхні заступники, високопоставлені держслужбовці, правоохоронці, судді, прокурори тощо. Перетинати кордон вони можуть тільки у випадку службового відрядження, відпустки, лікування або похорону близьких.
Але це правило не діє на тих, хто працює безкоштовно на добровільній основі, а також на депутаток місцевих рад, окрім тих, які є посадовими особами місцевого самоврядування.
Попри відсутність примусової мобілізації жінок в Україні, українки можуть добровільно підписати контракт з ЗСУ. А всім військовим без дозволу командування покидати країну заборонено.
Жінці також можуть відмовити у виїзді, якщо термін дії її паспорта для виїзду за кордон закінчився.
Також з країни за рішенням суду можуть не випустити тих, кого внесли до реєстру боржників з непогашеною заборгованістю.
Закон забороняє виїзд і тих, хто має доступ до державної таємниці. Це обмеження накладається терміном до 5 років після припинення такої діяльності.
Суд також може обмежити право на виїзд тих жінок, перебувають під наглядом поліції, підозрюються в кримінальному злочині, ухиляються від виконання обов'язків, переховуються від закону тощо.
Хто з чоловіків може виїхати за кордон?
З 1 січня чоловіки віком від 23 до 60 років, які працюють у сфері медіа, стратегічних та інформаційних комунікацій, можуть отримати дозвіл на виїзд за кордон терміном до 60 днів.
Без обмежень також можуть покидати країну чоловіки віком від 18 до 22 років і старші за 60 років.
А чоловіки віком 23 – 60 років мають право перетинати кордон за станом здоров'я, сімейними обставинами, для навчання, професійної діяльності, волонтерської допомоги ЗСУ.